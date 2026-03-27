27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
0-125'
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım kadrosuna geçti!

A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'ın kadrosuna geçti.

27 Mart 2026 15:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım kadrosuna geçti!






TFF, A Milli Takım kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiğini açıkladı.

A Milli Takım'a davet edilen Semih Kılıçsoy, Romanya karşılaşmasının maç kadrosunda da yer almamıştı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Millli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
