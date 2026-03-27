27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
0-125'
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Sylvain Francisco: "Fenerbahçe'yi kardeş takımmış gibi hissediyorum"

Zalgiris'in Fransız oyun kurucusu Sylvain Francisco, Fenerbahçe Beko'nun oyun stilinin kendi takımlarınınkine oldukça benzediğini belirtti.

calendar 27 Mart 2026 15:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Litvanya ekibinin 28 yaşındaki oyuncusu, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Sylvain Francisco, bu sezon sarı-lacivertli takımla oynadıkları ilk maç ve Wade Baldwin'in 36 sayılık performansıyla ilgili soru üzerine, "Aslında oyun tarzları bizimkiyle aynı, kardeş takımmışız gibi hissediyorum. Maçın başında Baldwin'i savunmamız ve ritim bulmasını önlememiz gerekiyor. Onun gibi bir oyuncuyu kendi haline bırakırsanız, durdurmak zorlaşır." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
