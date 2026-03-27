Bulls'ta Ivey ve Smith sezonu kapattı

Chicago Bulls forması giyen guard Jaden Ivey ile forvet Jalen Smith, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



3 Şubat'ta Detroit'ten üç takımlı bir takasla kadroya katılan Ivey, 11 Şubat'tan bu yana sol dizindeki ağrı sebebiyle kenardaydı. Bu sezon toplam 37 maçta görev yapan genç guard, Chicago formasıyla çıktığı dört karşılaşma dahil olmak üzere maç başına 8.5 sayı ortalaması yakaladı.



Smith ise sezonun ikinci yılında 10.2 sayı ve 6.7 ribaund ortalamalarıyla katkı sağlarken, Philadelphia karşılaşmasında sağ baldırındaki sakatlığın nüksetmesi sonrası sezonu kapattı.



Chicago temsilcisi, Doğu Konferansı'nda 29 galibiyet – 43 mağlubiyetlik derecesiyle 12. sırada bulunuyor.



