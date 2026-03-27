Fenerbahçe filesi yangın yeri!

Fenerbahçe'de bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaratan branş voleybol oldu.



Sarı lacivertli kulübün hem erkek hem kadın takımları sezon başındaki hedeflerinin çok uzağında kaldı.



Erkeklerde en son 2018-19 sezonun- da şampiyon olan sarı lacivertli takım, geçtiğimiz sezon ligi üçüncü bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan takıma iddialı transferler yaparak sezona başlamıştı.



A Milli Takım'ın yıldızı Adis Lagumdzjia ve kardeşi Mirza'nın yanı sıra Marko Matic, Halit Kurtuluş, Burutay Subaşı ve Mustafa Cengiz'i kadrosuna katan Fenerbahçe, önce Süper Kupa maçında Ziraat Bankkart'a 3-1 yenilip şampiyonluğu rakibine kaptırdı.



ERKEKLERDE BAŞANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI GETİRMEDİ



Sezon başı kağıt üstünde Efeler Ligi ve CEV Kupası'nda şampiyonluk adayı olan Fenerbahçe Medicana, istikrarsız sonuçların devam etmesi üzerine ocak ayında Sırp başantrenör Slobodan Kovac'la yollarını ayırıp yerine Taner Atik'i getirmişti. Ancak sarı lacivertli takım Atik'le de başarıya ulaşamadı. Efeler Ligi'nde normal sezonu ancak 6. bitirebilen Fenerbahçe, CEV Kupası'nda da, ilk 6'sının yaş ortalaması 35 olan ve tamamı Sloven oyunculardan kurulu Ljubljana'ya elendi.



Artık önünde tek hedef olarak Kupa Voley kalan sarı lacivertli ekip, yarı finalde pazartesi günü Eskişehir'de Galatasaray'la oynayacak ve finale çıkma mücadelesi verecek.



KADIN TAKIMININ KADROSUNDA EFSANE OYUNCULAR VAR AMA...



Camiaya yıllar boyunca büyük gurur yaşatan Sarı Melekler' lakaplı Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da, tarihinin en iyi kadrolarından birine sahip olmasına rağmen altın set kabusuna bu yıl da aşamadı ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.



KABUS SÜRÜYOR



2021-22 ve 2022-23, 2024-25 sezonlarında Vakıfbank'a, 23-24'te Varo Volley Milano'ya bu yıl da 2025-26'da Savino Del Bene Scandicci'ye yenilerek, kulübün ana hedefi olarak görülen CEV Şampiyonlar Ligi kapısından dönmesi camiada soğuk duş etkisiyle birlikte büyük üzüntü yarattı. Fenerbahçe'de bu travmanın dağılması için çözüm arayışı sürerken bu kez, Kupa Voley darbesi geldi. Fenerbahçe Ankara'da da yarı finalde elenince bir hedeften daha uzaklaşmış oldu.



FİNALLER EVİNDE AMA SARI MELEKLER YOK



Geçen yıl Fenerbahçe'nin kendi evi olan Ataşehir Ülker Sports Arena'da oynanan 4'lü finale sarı meleklerin katılamaması büyük üzüntü yaratmış ve tribünler büyük ölçüde boş kalmıştı. CEV dörtlü finalini 2025-26 ve 2026-27 sezonları için de Ataşehir'e alan Fenerbahçe, bu yıl da aynı kabusu yaşadı. Evinde düzenlenecek Avrupa'nın 1 numaralı finalinde Sarı Meleklerin gene olamayacak olması yılın en büyük hayal kırıklığı olarak öne çıkıyor ve taraftarları derinden üzüyor.



KADRO MÜTHİŞ AMA



Kadrosunda Olimpiyat ve Dünya Şamponluğu yaşayan, 2025'in en değerli oyuncusu seçilen İtalyan efsanesi Alessio Orro, 2025 Dünya Şampiyonasında en iyi pasör çaprazı seçilen Melissa Vargas'ı, 2025'in en iyi orta oyuncu seçilen, adını bütün dünyanın ezbere bildiği Eda Erdem'i, Hande Baladın, Arina Fedorovtseva barındıran sarı lacivertliler bir türlü arzulanan hedeflere ulaşamayarak hedeflerine birer birer veda etmesi camiada büyük üzüntü yaratıyor.



ABBONDANZA'NIN KOLTUĞU TEHLiKEDE



Başarısızlığın faturasının kesileceği isim olan başantrenör Marcelo Abbondanza öne çıkarken koltuğu da iyice tehlikeye girdi. Takım lig şampiyonluğunu kazanamazsa takımın başına İtalyan Lorenzo Bernardi veya Fransız Stephan Antiga'dan birinin getirileceği söylentileri şimdiden sosyal medya da dolaşmaya başladı.



