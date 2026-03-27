Beşiktaş'ta çifte derbi ihtimali!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalırsa bir haftada iki derbiye birden çıkabilir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Türkiye Kupası yarı final maçlarını 5-6-7 Mayıs tarihlerine ertelemişti.
Siyah-beyazlıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u elemesi halinde fikstürde "çifte derbi" ihtimali doğacak. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de Konyaspor karşısında tur atlaması gerekiyor.
Bu senaryoda Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile yarı finalde karşı karşıya gelebilir. Bu maçın hemen ardından ise ligde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Böylece siyah-beyazlı ekip, bir hafta içerisinde iki kritik derbiye çıkmak zorunda kalabilir.
