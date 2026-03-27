27 Mart
Avustralya-Kamerun
12:10
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Beşiktaş'ta çifte derbi ihtimali!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalırsa ve Fenerbahçe de kalabilirse, Beşiktaş için bir haftada iki derbi oynama ihtimali ortaya çıkabilir.

calendar 27 Mart 2026 10:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Türkiye Kupası yarı final maçlarını 5-6-7 Mayıs tarihlerine ertelemişti.

Siyah-beyazlıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u elemesi halinde fikstürde "çifte derbi" ihtimali doğacak. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de Konyaspor karşısında tur atlaması gerekiyor.

Bu senaryoda Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile yarı finalde karşı karşıya gelebilir. Bu maçın hemen ardından ise ligde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Böylece siyah-beyazlı ekip, bir hafta içerisinde iki kritik derbiye çıkmak zorunda kalabilir.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
