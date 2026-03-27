27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Beşiktaş, Badiashile'nin şartlarını sordu!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde savunma hattına yapacağı eklemelerde isimleri netleştirmeye başladı.

27 Mart 2026 11:57
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde mutlak takviye yapacağı bölgelerden biri de savunma hattı olacak. Siyah-beyazlı ekibin hedef Emmanuel Agbadou'nun yanına iyi anlaşacağı birini bulmak.

LİSTEDE LAPORTE VE SENESI VAR

Gelen haberlere göre Felix Uduokhai ve Tiago Djalo ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Bu anlamda Agbadou'nun yanına eklenecek isim konusunda da adaylar netleşmeye başladı. Daha önce gündeme Athletic Bilbao'da oynayan Aymeric Laporte gelmişti.

Önceki günlerde de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta görev yapan Marcos Senesi ismi adaylar arasına girdi.

SON ADAYI BADIASHILE

Son olarak da İngiltere'den futbolcuların üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, İngiliz devi Chelsea'den Benoit Badiashile'nin şartlarını sordu. Chelsea, 2023 yılında Monaco'dan kadrosuna kattığı genç savunmacıya 38 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezon 16 maçta bin 70 dakika süre alan Fransız futbolcu, forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Beşiktaş Yönetimi ise yüksek maliyet nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralama düşüncesi içerisinde. Badiashile'nin, kiralık olarak gitmeye sıcak bakmadığı belirtilirken, oyuncu ile yakın temas kurulması hedefleniyor

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
