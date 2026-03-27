Beşiktaş, Badiashile'nin şartlarını sordu!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde mutlak takviye yapacağı bölgelerden biri de savunma hattı olacak. Siyah-beyazlı ekibin hedef Emmanuel Agbadou'nun yanına iyi anlaşacağı birini bulmak.
LİSTEDE LAPORTE VE SENESI VAR
Gelen haberlere göre Felix Uduokhai ve Tiago Djalo ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Bu anlamda Agbadou'nun yanına eklenecek isim konusunda da adaylar netleşmeye başladı. Daha önce gündeme Athletic Bilbao'da oynayan Aymeric Laporte gelmişti.
Önceki günlerde de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta görev yapan Marcos Senesi ismi adaylar arasına girdi.
SON ADAYI BADIASHILE
Son olarak da İngiltere'den futbolcuların üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, İngiliz devi Chelsea'den Benoit Badiashile'nin şartlarını sordu. Chelsea, 2023 yılında Monaco'dan kadrosuna kattığı genç savunmacıya 38 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezon 16 maçta bin 70 dakika süre alan Fransız futbolcu, forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.
Beşiktaş Yönetimi ise yüksek maliyet nedeniyle 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralama düşüncesi içerisinde. Badiashile'nin, kiralık olarak gitmeye sıcak bakmadığı belirtilirken, oyuncu ile yakın temas kurulması hedefleniyor
