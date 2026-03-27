27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar ilk kez hakim karşısına çıktı.

calendar 27 Mart 2026 11:25
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe-Galatasaray maçında sahaya attığı çakmakla Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına sebep olan Mert Güçlü hakim karşısına çıktı. Güçlü savunmasında "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur" dedi. Duruşma 16 Haziran'a ertelendi.

1 Aralık 2025 yılında Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, maçın 27. dakikasında gol atarak öne geçti. Futbolcuların gol sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan çakmak, futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne geldi. Olayın ardından Karataş yaralanırken çakmağı atan taraftar Mert Güçlü gözaltına alındı. İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ceza mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Duruşmada Mert Güçlü ve taraf avukatları hazır bulundu.

'AMACIM ÇAKMAĞI MÜŞTEKİYE ATMAK DEĞİLDİ'

Savunmasında, müştekiyi tanımadığını belirten sanık Mert Güçlü, "Fenerbahçe taraftarıyım. Olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gitmiştim. Maç esnasında Galatasaray gol atınca futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Bu esnada tribünden çok sayıda yabancı madde atıldı. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular benim bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben, çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım. Suç işleme kastım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı 'silahla kasten yaralama' suçundan sanığın 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanığın son savunmasını yapması ve karar için 16 Haziran'a ertelendi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
