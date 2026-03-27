Şanlıurfalı engelli basketbolcu iki takımla Süper Lig sevinci yaşadı

Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Mehmet Taş, hem kurucusu olduğu Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü hem de formasını terlettiği Astor Enerji Şanlıurfa ile Süper Lig'e yükselme mutluluğunu yaşadı.



Şanlıurfalı bedensel engelli 46 yaşındaki sporcu Mehmet Taş, 2002 yılında tekerlekli sandalye basketbol ile tanıştı. 2004 yılında görev yaptığı Ceylanpınar ilçesinde arkadaşlarıyla Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübünü kuran Taş, 2009'da Bölgesel Lig'de mücadele etmeye başlayan takımda hem başkanlık hem oyunculuk yaptı.



Taş, kurucusu olduğu kulüple 2019 yılında Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı. Artan maliyetler ve yetersiz destek nedeniyle kulüpten ayrılan Taş, aynı yıl Şanlıurfa'ya dönerek 3. Lig'de mücadele eden Astor Enerji Şanlıurfa takımına katıldı.



Yeni takımıyla da başarılı bir performans sergileyen Taş, 3. Lig'den başlayarak 2. Lig ve 1. Lig'in ardından 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselme başarısı yaşadı.



Mehmet Taş, iki farklı takımla aynı başarıyı elde etmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Başarının ekip işi olduğunu vurgulayan Taş, şunları kaydetti:



"Takımlarımızla en alt liglerden başlayarak adım adım yükseldik. Bu süreçte en önemli gücümüz inancımız oldu. İki takımı Süper Lig'e çıkarmak benim için büyük bir gurur. Bu başarı bireysel değil, takım arkadaşlarımızla birlikte elde ettiğimiz bir sonuç. Şimdi de tecrübelerimi takım arkadaşlarıma aktararak katkı sunmaya çalışıyorum."



Takıma ağabeylik yapıyor



Astor Enerji Şanlıurfa Başkanı ve antrenörü Veysi Fırat da Mehmet Taş'ın hem sahadaki performansı hem de tecrübesiyle takıma önemli katkı sağladığını belirtti.



Taş'ın örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Fırat, "Tecrübeli olduğu için takımın ağabeyliğini yapıyor. Zaman zaman maçlarda ve antrenmanlarda bize destek oluyor. Bazen ben olmadığımda da hemen devreye giriyor. Kendisinden çok memnunuz ve seviyoruz, kendisi de bizi seviyor." diye konuştu.







