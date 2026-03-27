27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Şanlıurfalı engelli basketbolcu iki takımla Süper Lig sevinci yaşadı

Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Mehmet Taş, hem Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü hem de Astor Enerji Şanlıurfa ile Süper Lig'e yükseldi.

27 Mart 2026 12:28
Kaynak: AA
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Mehmet Taş, hem kurucusu olduğu Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü hem de formasını terlettiği Astor Enerji Şanlıurfa ile Süper Lig'e yükselme mutluluğunu yaşadı.

Şanlıurfalı bedensel engelli 46 yaşındaki sporcu Mehmet Taş, 2002 yılında tekerlekli sandalye basketbol ile tanıştı. 2004 yılında görev yaptığı Ceylanpınar ilçesinde arkadaşlarıyla Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübünü kuran Taş, 2009'da Bölgesel Lig'de mücadele etmeye başlayan takımda hem başkanlık hem oyunculuk yaptı.

Taş, kurucusu olduğu kulüple 2019 yılında Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı. Artan maliyetler ve yetersiz destek nedeniyle kulüpten ayrılan Taş, aynı yıl Şanlıurfa'ya dönerek 3. Lig'de mücadele eden Astor Enerji Şanlıurfa takımına katıldı.

Yeni takımıyla da başarılı bir performans sergileyen Taş, 3. Lig'den başlayarak 2. Lig ve 1. Lig'in ardından 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselme başarısı yaşadı.

Mehmet Taş, iki farklı takımla aynı başarıyı elde etmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Başarının ekip işi olduğunu vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Takımlarımızla en alt liglerden başlayarak adım adım yükseldik. Bu süreçte en önemli gücümüz inancımız oldu. İki takımı Süper Lig'e çıkarmak benim için büyük bir gurur. Bu başarı bireysel değil, takım arkadaşlarımızla birlikte elde ettiğimiz bir sonuç. Şimdi de tecrübelerimi takım arkadaşlarıma aktararak katkı sunmaya çalışıyorum."

Takıma ağabeylik yapıyor

Astor Enerji Şanlıurfa Başkanı ve antrenörü Veysi Fırat da Mehmet Taş'ın hem sahadaki performansı hem de tecrübesiyle takıma önemli katkı sağladığını belirtti.

Taş'ın örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Fırat, "Tecrübeli olduğu için takımın ağabeyliğini yapıyor. Zaman zaman maçlarda ve antrenmanlarda bize destek oluyor. Bazen ben olmadığımda da hemen devreye giriyor. Kendisinden çok memnunuz ve seviyoruz, kendisi de bizi seviyor." diye konuştu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
