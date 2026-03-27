27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Carlo Ancelotti'den Gabriel Sara sözleri!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.

calendar 27 Mart 2026 11:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Fransa ile ABD'de oynanan hazırlık maçında taraftarların Neymar tezahüratı için, "Şimdi burada olup oynayan, her şeylerini ortaya koyan, kendilerini gösteren, sıkı çalışan oyuncular hakkında konuşmalıyız. Ben durumdan memnunum ve şimdi Hırvatistan ile oynayacağımız bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.

Dünya Kupası kadrosu için mesaj veren Ancelotti, "Daha fazla kesinlik var ve bu maçta, ilk kez oynayan yeni oyuncuların gelişimi çok iyiydi. Leo Pereira çok iyi, çok olumlu bir gelişme gösterdi, Igor Thiago çok iyiydi, Danilo da aynı şekilde. Gabriel Sara ve Ibanez, rollerini gerçekleştirdi. Bu maçtan sonra nihai kadroyu seçme konusunda daha fazla eminim ama benim için kolay olmayacak." diye konuştu.

Brezilya, bir sonraki hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

GABRIEL SARA 84'TE GİRDİ

Brezilya Milli Takımı'na ilk kez seçilen Galatasaraylı Gabriel Sara, Fransa maçının 84. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
