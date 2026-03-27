26 Mart
Türkiye-Romanya
1-0
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
6-5
26 Mart
Slovakya-Kosova
3-4
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
2-1
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
3-5
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
4-0
26 Mart
Ukrayna-İsveç
1-3
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
2-0
26 Mart
Brezilya-Fransa
1-2

Kenan Yıldız yine parladı!

Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız, Romanya karşısında yine şov yaptı. Harika bir şutunda top üst direkten döndü.

27 Mart 2026 08:21
Fotoğraf: AA
Juventus forması giyen ve İtalyan ekibinde rekorları alt üst eden Kenan Yıldız, Ay-Yıldızlı forma altında da harikalar yaratıyor.

Sol kanadı etkili kullanan genç futbolcu, 61'de yine çalımlarla rakiplerini geçerek uzaktan harika bir şut gönderdi.

Ancak top üst direkten dışarıya çıktı. Karşılaşma boyunca sol kanadı oldukça etkili kullanan 27 yaşındaki futbolcu önüne geleni devirdi ve rakiplerine zor anlar yaşattı. Hem Ferdi hem de Arda Güler ile harika uyumunu sürdüren Kenan Yıldız, gecenin başarılı isimlerinden birisi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
