27 Mart
Avustralya-Kamerun
0-045'
27 Mart
İran-Nijerya
16:00
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
17:00
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Trabzon Ampute Futbol Takımı'nda hedef "ilk 2"

calendar 27 Mart 2026 12:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ligi ilk iki sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Sezonda 15 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 34 puanla lider Şahinbey Belediyespor'un 8, ikinci Başkent Ampute Futbol Gücü'nün 6 puan gerisinde yer alıyor.

Teknik direktör Faruk Kuduban, 29 Mart Pazar günü oynayacakları Depsaş Enerji Spor Kulübü'nü yenerek daha iddialı bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

Önceki senelere göre daha güçlü kadro kurduklarını belirten Kuduban, "2024-25 sezonunda Trabzon'a üçüncülük kupası getirdik. Bu sene bir kaç takviye daha yaptık. Fas'tan ve Cezayir'den iyi oyuncular aldık. Bu hafta içeride çok zor bir maçımız var. Şanlıurfa ekibiyle oynuyoruz. Orada 2-1 galip gelmiştik burada da inşallah seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz." dedi.

Gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Kuduban, aile ortamı oluşturarak birbirlerinin eksiklerini kapatabilmeyi başardıklarını dile getirdi.

Trabzon'u Avrupa'da temsil etmek istediklerini vurgulayan Kuduban, şöyle devam etti:

"Şu anda 37 puanımız var, hedefimiz şampiyonluk ama olmadı ikinci olup Avrupa Ligi'ne de gitmek istiyoruz. Trabzon camiasını, Trabzonspor'u, Büyükşehir Belediyesi'ni yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Bu kalitede bir takımımız var zaten. İkinci yarı şampiyonluk yarışındaki bütün rakiplerimiz Trabzon'a gelecek. İlk yarı dışarı çıkmıştık orada birkaç puan kaybımız oldu. Hem Ankara hem de Şahinbey takımına mağlup olduk. Şimdi onlar bizim sahamıza gelecek. Burada inşallah onları yenip ligi en iyi yerde, şampiyon olabiliyorsak şampiyon, olamıyorsak ikinci tamamlamak istiyoruz."

"İyi bir takımız"

Oyunculardan Soner Köroğlu, taraftarlardan daha çok destek isteyerek "Bu hafta zorlu bir mücadelemiz var Şanlıurfa ekibiyle. Onlarla her maç çekişmeli geçiyor. Eminim bu haftaki maçımız da öyle olacak." diye konuştu.

İyi takım olduklarını aktaran Köroğlu, "İlk hedefimiz olursa inşallah şampiyonluk ama Avrupa'ya gitmeyi kesinlikle düşünüyoruz. Birinci önceliğe şampiyonluğu alsak da eş değer olan Avrupa Ligi'ne gitmeyi kesinlikle istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Köroğlu, engellilere çağrıda bulunarak spor yapabilecek durumda olanların mutlaka bir branşla ilgilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
