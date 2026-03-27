27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
16:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
1-132'
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Göztepe Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı

Süper Lig ekibi Göztepe, genç yaşta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini kulüpte ağırladı.

27 Mart 2026 17:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç yaşında aramızdan ayrılan Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı.

Sarı-kırmızılılar Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda ağırladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç yaşta aramızdan koparılan evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesini, evimiz Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde misafir ettik. Mattia Ahmet'in değerli annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi'ye, onun hatırasını yaşatmak adına şanlı formamızı takdim ettik. Kalbimizde daima yaşayacak. Seni asla unutmayacağız Mattia Ahmet Minguzzi" ifadelerine yer verildi

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
