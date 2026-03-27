27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
18:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

İran'dan savaşta ölen çocuklar için mesaj!

Antalya'da Nijerya ile hazırlık maçı yapan İran Milli Futbol Takımı oyuncuları, seremoniye savaşta hayatını kaybeden çocuklar için ellerinde okul çantasıyla sahaya çıktı.

calendar 27 Mart 2026 18:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 18:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Antalya'da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı, Nijerya Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçının seremonisine, savaşta ölen çocuklara dikkati çekmek için çocuk sırt çantalarıyla çıktı.

Orta Doğu'da artan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle İran Milli Takımı'nın hazırlık programında değişikliğe gidildi. İran Spor Bakanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle bazı ülkelere seyahati kısıtlamasının ardından, hazırlık maçları için Türkiye tercih edildi. Bu kapsamda İran, kamp için Antalya'ya geldi. Normalde Ürdün'de oynanması planlanan Nijerya ile hazırlık maçı da Antalya'ya alındı.

ÇOCUKLARIN DRAMINA DİKKATİ ÇEKTİLER

Hazırlık maçında Nijerya ile karşı karşıya gelen İran Milli Takımı futbolcuları, İsrail- ABD tarafından 28 Şubat günü Minab'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için seremoniye çocuk sırt çantalarıyla çıktı. Oyuncular takım fotoğrafı sırasında da sırt çantalarını önlerine dizerek poz verdi. İranlı futbolcuların, kollarına siyah bant taktıkları görüldü.

İran Milli Takımı, Antalya kampı kapsamında 31 Mart Salı günü Kosta Rika ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
