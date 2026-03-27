27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
18:00
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
20:00
27 Mart
Karadağ-Andora
20:00
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
20:00
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
20:30
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası

Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, kıran kırana geçen mücadelelerle Samsun'da start aldı.

27 Mart 2026 18:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, kadınlar ve erkekler kategorilerinde Samsun'da başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na 49 ilden 1388 sporcu katıldı. Üç gün sürecek olan yarışmalarda sporcular 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetlerin giyilebildiği şampiyonada teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanıldı. Turnuvanın ilk gününde genç kadınlar deneme ve sıralama atışları gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 1400'e yakın kemankeşlerimiz var. Sizleri burada görmekten mutlu olduğumuzu yüksek sesle ifade etmek istiyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. Geleneksel Türk okçuluğunun ilk zamanlarında bu kadar kalabalık değildik. Her geçen sene bereketli bir şekilde artıyor. Böyle giderse bu salon yetmeyecek. Türkiye'nin okçuluk adına en büyük spor salonu olan burayı artık dolduruyorsunuz. Bu manada TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz'e ve yöneticilerine, müthiş yol katlettikleri için ve yüksek derecedeki performanslarından dolayı şahsım ve kurumum adına ve bütün Samsunlular adına tebrik ediyorum" dedi.

Şampiyonanın ikinci gününde ise genç kadınlar final atışları yapacak. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.