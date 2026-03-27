Bahçeşehir Koleji, kritik maçta Trabzon'a karşı galip

Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk olduğu Trabzonspor deplasmanından 81-71 galip ayrıldı.



Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı maçta dengeli geçen ilk çeyrek, 22-21 Trabzonspor lehine tamamlandı. Kıran kırana geçen maçta 2. çeyreği ev sahibi ekip 44-39 önde kapattı ve soyunma odasına 5 sayılık farkla önde girdi.



3. periyota hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji 23-14'lük çeyrek skoru yakaladı ve son periyota girmeden 58-62'lik skoru elde etti. Son çeyrekte de hata yapmayan İstanbul temsilcisi parkeden 81-71 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, play-off sıralamasında Trabzonspor karşısında 3.'lüğü korudu ve rakibine karşı ikili averaj avantajına sahip oldu.



Bahçeşehir Koleji, 24 maçta 18. zaferini elde ederken, Karadeniz temsilcisi 16. galibiyette kalmış oldu.



Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Glint Manisa Basket'i ağırlayacak. Trabzonspor ise Bursa'da TOFAŞ ile karşılaşacak.