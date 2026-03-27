27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
1-035'
27 Mart
Karadağ-Andora
0-037'
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
0-05'
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-15'
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
22:00
27 Mart
İsviçre-Almanya
22:45
27 Mart
Hollanda-Norveç
22:45
27 Mart
İspanya-Sırbistan
23:00
27 Mart
Fas-Ekvador
23:15

Bahçeşehir Koleji, kritik maçta Trabzon'a karşı galip

Basketbol Süper Ligi Play-Off sıralamasını yakından ilgilendiren maçta lig 3.'sü Bahçeşehir Koleji, 4. sırada yer alan Trabzonspor'u deplasmanda 81-71 yendi.

27 Mart 2026 20:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Bahçeşehir Koleji, kritik maçta Trabzon'a karşı galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk olduğu Trabzonspor deplasmanından 81-71 galip ayrıldı.

Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı maçta dengeli geçen ilk çeyrek, 22-21 Trabzonspor lehine tamamlandı. Kıran kırana geçen maçta 2. çeyreği ev sahibi ekip  44-39 önde kapattı ve soyunma odasına 5 sayılık farkla önde girdi. 

3. periyota hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji 23-14'lük çeyrek skoru yakaladı ve son periyota girmeden 58-62'lik skoru elde etti. Son çeyrekte de hata yapmayan İstanbul temsilcisi parkeden 81-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, play-off sıralamasında Trabzonspor karşısında 3.'lüğü korudu ve rakibine karşı ikili averaj avantajına sahip oldu.

Bahçeşehir Koleji, 24 maçta 18. zaferini elde ederken, Karadeniz temsilcisi 16. galibiyette kalmış oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Glint Manisa Basket'i ağırlayacak. Trabzonspor ise Bursa'da TOFAŞ ile karşılaşacak.
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.