Panathinaikos vitesi arttırdı; sahasında Monaco'yu devirdi

EuroLeague'in 34. haftasında Panathinaikos, sahasında Monaco'yu 107-97 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 20 galibiyete ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.



Maddi ve yönetimsel olarak zor zamanlardan geçen konuk ekip Monaco ise 15. mağlubiyetini alarak 8. sıraya geriledi.



Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 25 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle yıldızlaşırken, Monaco'da Elli Okobo'nun 24 sayı ve 13 asistlik "double-double" performansı yeterli olmadı.



Ligin 35. haftasında Panathinakos, 2 Nisan Perşembe günü Hapoel Tel Aviv deplasmanına konuk olacak. Monaco ise aynı gün Dubai Basketball deplasmanında sahaya çıkacak.



