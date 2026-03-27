27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-180'
27 Mart
İsviçre-Almanya
2-2DA
27 Mart
Hollanda-Norveç
1-1DA
27 Mart
İspanya-Sırbistan
1-040'
27 Mart
Fas-Ekvador
0-021'

Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e mağlup

EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Zalgiris'e 92-82 mağlup oldu.

27 Mart 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 23:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler 92-82 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde üst üste 2, toplamda ise 11. kez mağlup oldu. Zalgiris ise 20. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, ligde bir sonraki hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Zalgiris ise Barcelona'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe Beko, mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Colson'ın bulduğu üç sayılık basketle farkı 6 sayıya çıkardı: 10-4. Konuk ekip, ilk çeyreğin ortalarında hücum etmekte zorlanırken Fenerbahçe Beko, Silva ve Hall'un etkili oyunuyla farkı açsa da 8. dakikada Zalgiris'in oyuna ağırlığını koymasıyla başantrenör Sarunas Jasikevicius molaya gitti. Son saniyeleri önde geçen sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 25-22 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko'nun boş hücumlarını iyi değerlendiren Zalgiris, karşılaşmanın 15. dakikasında Francisco'nun serbest atışlardan bulduğu sayılarla öne geçti: 31-32. Periyodun son bölümünde üç sayılık atışlarla farkı açan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 49-44 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci devreye Horton-Tucker'ın üst üste sayılarıyla başladı. Taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Beko, müsabakanın 24. dakikasında Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 2'ye indirdi: 53-55. Zalgiris, Sleva ve Francisco'nun etkili oyunuyla periyodun bitimine bir dakika kala farkı 8 sayıya yükseltti. Sarı-lacivertli takımın pota altında öne çıkan performansı yeterli olmadı ve üçüncü çeyrek, konuk ekibin 66-62 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli bir oyuna sahne oldu. 32'nci dakikada Fenerbahçe Beko, De Colo'nun serbest atışlarıyla öne geçti: 70-68. Karşılıklı basketlerle süren dördüncü çeyreğin sonunda sarı-lacivertli ekibin savunması yeterli olmadı ve Zalgiris, parkeden 92-82 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE BEKO RİTMİNİ KAYBETTİ

Öte yandan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturduğu EuroLeague'in son haftalarda form düşüklüğü yaşıyor. Daha önce EuroLeague'de 9'da 9 yaparak müthiş bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, oynadığı son 5 maçın 4'ünde yenilerek ritmini kaybetti. Bu maçlarda tek galibiyetini Olimpia Milano karşısında aldı.

Sarı-lacivertler, form düşüklüğünü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne de yansıttı. Fenerbahçe, son lig maçında Safiport Erokspor'a mağlup olarak 10 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve ligde üçüncü yenilgisini aldı.

SADETTİN SARAN VE DOMENICO TEDESCO DA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da karşılaşmayı saha kenarından takip etti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 18, Jantunen 6, Hall 4, Colson 11, Birch, Metecan Birsen 3, Baldwin 19, De Colo 11, Onuralp Bitim 2, Silva 8

Zalgiris: Williams-Goss 13, Francisco 14, Wright 10, Tubelis 13, Butkevicius 13, Giedraitis, Lo 4, Sleva 18, Birutis 6, Ulanovas 1, Brazdeikis

1. Periyot: 25-22

Devre: 44-49

3. Periyot: 62-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
