Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e mağlup

❌Kızılyıldız

❌Olympiakos

✅Olimpia Milano

❌Maccabi Tel Aviv

❌Zalgiris



📉Lider Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti.



EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk etti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler 92-82 mağlup oldu.Fenerbahçe Beko, ligde bir sonraki hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Zalgiris ise Barcelona'yı ağırlayacak.Fenerbahçe Beko, mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Colson'ın bulduğu üç sayılık basketle farkı 6 sayıya çıkardı: 10-4. Konuk ekip, ilk çeyreğin ortalarında hücum etmekte zorlanırken Fenerbahçe Beko, Silva ve Hall'un etkili oyunuyla farkı açsa da 8. dakikada Zalgiris'in oyuna ağırlığını koymasıyla başantrenör Sarunas Jasikevicius molaya gitti. Son saniyeleri önde geçen sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 25-22 üstün tamamladı.İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko'nun boş hücumlarını iyi değerlendiren Zalgiris, karşılaşmanın 15. dakikasında Francisco'nun serbest atışlardan bulduğu sayılarla öne geçti: 31-32. Periyodun son bölümünde üç sayılık atışlarla farkı açan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 49-44 üstün gitti.Sarı-lacivertliler, ikinci devreye Horton-Tucker'ın üst üste sayılarıyla başladı. Taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Beko, müsabakanın 24. dakikasında Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 2'ye indirdi: 53-55. Zalgiris, Sleva ve Francisco'nun etkili oyunuyla periyodun bitimine bir dakika kala farkı 8 sayıya yükseltti. Sarı-lacivertli takımın pota altında öne çıkan performansı yeterli olmadı ve üçüncü çeyrek, konuk ekibin 66-62 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli bir oyuna sahne oldu. 32'nci dakikada Fenerbahçe Beko, De Colo'nun serbest atışlarıyla öne geçti: 70-68. Karşılıklı basketlerle süren dördüncü çeyreğin sonunda sarı-lacivertli ekibin savunması yeterli olmadı ve Zalgiris, parkeden 92-82 galip ayrıldı.Öte yandan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturduğu EuroLeague'in son haftalarda form düşüklüğü yaşıyor. Daha önce EuroLeague'de 9'da 9 yaparak müthiş bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, oynadığı son 5 maçın 4'ünde yenilerek ritmini kaybetti. Bu maçlarda tek galibiyetini Olimpia Milano karşısında aldı.Sarı-lacivertler, form düşüklüğünü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne de yansıttı. Fenerbahçe, son lig maçında Safiport Erokspor'a mağlup olarak 10 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve ligde üçüncü yenilgisini aldı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da karşılaşmayı saha kenarından takip etti.Ülker Spor ve EtkinlikTomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)Horton-Tucker 18, Jantunen 6, Hall 4, Colson 11, Birch, Metecan Birsen 3, Baldwin 19, De Colo 11, Onuralp Bitim 2, Silva 8Williams-Goss 13, Francisco 14, Wright 10, Tubelis 13, Butkevicius 13, Giedraitis, Lo 4, Sleva 18, Birutis 6, Ulanovas 1, Brazdeikis25-2244-4962-6634.15 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)