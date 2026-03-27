27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-180'
27 Mart
İsviçre-Almanya
2-2DA
27 Mart
Hollanda-Norveç
1-1DA
27 Mart
İspanya-Sırbistan
1-040'
27 Mart
Fas-Ekvador
0-021'

Milli güreşçilerden Bulgaristan'da şov: 11 madalya daha!

Milli güreşçiler, Bulgaristan'daki turnuvada 11 madalya daha alarak toplam madalya sayısını 17'ye çıkardı.

calendar 27 Mart 2026 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli güreşçilerden Bulgaristan'da şov: 11 madalya daha!
Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Ayşe Erkan şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda Tuba Demir (57 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo), serbest stilde de Ömer Faruk Çayır (74 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (65 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Osman Göçen (86 kilo), grekoromende ise Yunus Emre Başar (77 kilo), Ömer Can Doğan (87 kilo) ve Fatih Bozkurt (130 kilo), bronz madalya elde etti.

Türk güreşçilerin yarın sona erecek turnuvadaki madalya sayısı, 17'ye (3 altın, 6 gümüş, 8 bronz) yükseldi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
