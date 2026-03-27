27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-180'
27 Mart
İsviçre-Almanya
2-2DA
27 Mart
Hollanda-Norveç
1-1DA
27 Mart
İspanya-Sırbistan
1-040'
27 Mart
Fas-Ekvador
0-021'

Türk Telekom, Büyükçekmece deplasmanında hata yapmadı

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, konuk olduğu Büyükçekmece'yi 90-87 mağlup etti.

Türk Telekom, Büyükçekmece deplasmanında hata yapmadı
Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 90-87 yendi.
Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 21. yenilgisini yaşadı.

Her iki takımın skor dağılımı şu şekilde:

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 19, Van der Vuurst 12, Pipes 22, Gavrilovic, Doğan Şenli 12, Yigit Özkan 2, Pusica 5, Bruinsma 14, Bandaogo 1, Can Kaan Turgut, Metin Türen, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Devoe 8, Berkan Durmaz 9, Trifunovic 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Allman 14, Ata Kahraman 2, Usher 23, Smith 8, Simonovic 6, Emircan Koşut



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
