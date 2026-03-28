Jasikevicius: 'Zalgiris bizden iyi takım'

EuroLeague'in 34. haftasında evinde Zalgiris'i ağırlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-92 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, son 5 EuroLeague maçında 4. yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler toplamda 11. yenilgisini almış oldu.



Maçın ardından Fenerbahçe başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.



"MÜCADELEYLE BİR YERE KADAR"



Maçın ardından konuşan Sarunas Jasikevicius, "Durum gözüktüğü gibi. Sezonun bu noktasında Zalgiris, bizden daha iyi bir takım. Bence bugün gayet iyi mücadele ettik, çocuklar çılgınlar gibi mücadele etti. Yine de şu an gerçek bu şekilde. Zalgiris, maçın bazı anlarında fazla iyiydi. Yaptığımız her hatayı cezalandırdılar. Yüzdeleri inanılmazdı. Evet, bu mücadeleyle bir yerlere kadar gelebiliriz ama detaylar konusunda daha iyi olmalıyız." ifadesinde bulundu.



"HALEN DOĞRU ROLLERİ ARIYORUZ"



Takım içinde rol dağılımı konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Litvanyalı teknik adam, bu problemin Zalgiris karşısında belirleyici faktör olduğunu vurguladı. Zalgiris'in oturmuş bir düzeni olduğunu ve herkesin ne yapması gerektiğini bilfiğini belirten Jasikevicius, "Şu an Zalgiris ile aramızdaki en büyük fark şu, onlarda her oyuncu ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bizse şu an içinde bulunduğumuz durum yüzünden Mart ayının sonunda halen doğru rolleri arıyoruz. Bazı oyuncular hala kendini göstermeye çalışıyor, oyuna girdiklerinde 'belki de şunu yapmalıyım' diyorlar. Sürekli kazanabilmemiz için her oyuncunun ne yapması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Takımın iyiliği için doğru olan şeyleri yapmazsak kazanamayız." dedi.



Zalgiris'in iyi olan taraf olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımın performansından memnunum. Efor anlamında sıkıntılıydık ama bugün iyiydik. Dün kısa bir idman yaptık. Bugün detaylar bizi geri plana attı. Sezon boyunca detaylarda çok iyi değildik. Bugün Zalgiris'in güçlü atak yapabildiğini gördük. Soyunma odasında da söyledim, kaybedebiliriz ama efor anlamında problemimiz yok. Rakibimiz çok iyi olduğu noktalarla galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.



Jasikevicius, Zalgiris'te farkı oluşturan noktanın oyuncuların rollerini bilmesi olduğunu vurgulayarak, "Mart ayının sonuna geldik ve takımda herkes sahada ne yapabileceğini arıyor. Bunu konuşuyoruz. Maccabi maçında efor anlamında iyi değildik ama bugün iyiydik. Söylediğim gibi, detaylar kazananı belirledi." dedi.



"ŞU AN ÇOK CESURSUNUZ"





Saras Jasikevicius, basın toplantısında 'saha yerleşimindeki sorunlar' hakkındaki bir soruya: "92 sayı yediğimiz bir maçtan sonra sorunun "hucumdaki saha yerleşimi" olduğunu düşünüyorsan... Dostum, yanlış yere odaklanıyorsun demektir. İki yıldır buradayım ve ilk kez bu konu hakkında konuşuyoruz. Şu an soru sorarken çok cesursunuz çünkü Fenerbahçe kaybediyor." şeklinde cevap verdi.



Ligde zirveye oynayan takımlar arasında büyük bir fark olmadığını söyleyen Litvanyalı başantrenör, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ligi kazanacak takımı detaylar belirleyecek. Durumumuzun farkındayız. Performans olarak play-in takımı değiliz. Puan durumunda ilk sıradayız ama iyi basketbol oynamıyoruz. Kazandığımızda da bunu söylüyordum. Sakatlık dönüşü oyuncuları takıma monte etmek de kolay olmuyor. Elbette endişeleniyorum. Hücumda kimin 20 sayı bulduğuna bakmıyorum. Doğru detayları ortaya koyan oyuncuları önemsiyorum. Hedeflerimiz çok büyük. Bunlara giden yolda ufak detayları daha iyi yapmamız gerekiyor."



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 35. haftasında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.



