Muslera geri döndü; Uruguay ile İngiltere berabere kaldı

Liglere verilen milli arada İngiltere ile Uruguay dostluk maçında karşılaştı.
Wembley Stadyumunda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadelede 1-1'lik skorla tamamlandı.
İlk yarısı sessiz geçilen maçta perde 81. dakikada Ben White ile bulduğu gol ile açıldı.
Bu gole karşılık olarak Uruguay, 90+4. dakikada Valvarde ile penaltıdan skoru tayin etti.
3.5 YIL SONRA İLK KEZ
Uruguay'da Fernando Muslera, Haziran 2022'den sonra ilk defa milli takım forması ile sahaya çıktı.
Başarılı file bekçisi maçı 4 kurtarışla tamamladı.
