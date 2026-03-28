Muslera geri döndü; Uruguay ile İngiltere berabere kaldı

Liglere verilen milli arada İngiltere ile Uruguay dostluk maçında karşılaştı.



Wembley Stadyumunda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadelede 1-1'lik skorla tamamlandı.



İlk yarısı sessiz geçilen maçta perde 81. dakikada Ben White ile bulduğu gol ile açıldı.



Bu gole karşılık olarak Uruguay, 90+4. dakikada Valvarde ile penaltıdan skoru tayin etti.



3.5 YIL SONRA İLK KEZ



Uruguay'da Fernando Muslera, Haziran 2022'den sonra ilk defa milli takım forması ile sahaya çıktı.



Başarılı file bekçisi maçı 4 kurtarışla tamamladı.