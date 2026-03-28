27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-1
27 Mart
İsviçre-Almanya
3-4
27 Mart
Hollanda-Norveç
2-1
27 Mart
İspanya-Sırbistan
3-0
27 Mart
Fas-Ekvador
1-1

Muslera geri döndü; Uruguay ile İngiltere berabere kaldı

Uruguay, İngiltere ile hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Fernando Muslera 3.5 yıl sonra ilk kez milli formayı giydi.

28 Mart 2026 01:23 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 01:38
Liglere verilen milli arada İngiltere ile Uruguay dostluk maçında karşılaştı.

Wembley Stadyumunda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadelede 1-1'lik skorla tamamlandı.

İlk yarısı sessiz geçilen maçta perde 81. dakikada Ben White ile bulduğu gol ile açıldı.

Bu gole karşılık olarak Uruguay, 90+4. dakikada Valvarde ile penaltıdan skoru tayin etti.

3.5 YIL SONRA İLK KEZ

Uruguay'da Fernando Muslera, Haziran 2022'den sonra ilk defa milli takım forması ile sahaya çıktı.

Başarılı file bekçisi maçı 4 kurtarışla tamamladı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
