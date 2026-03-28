27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-1
27 Mart
İsviçre-Almanya
3-4
27 Mart
Hollanda-Norveç
2-1
27 Mart
İspanya-Sırbistan
3-0
27 Mart
Fas-Ekvador
1-190'

Inter Miami'den Lionel Messi'ye özel tribün

Inter Miami, yeni stadında Lionel Messi'nin adını taşıyan bir tribün oluşturacağını duyurdu.

calendar 28 Mart 2026 00:47
Haber: Sporx.com
MLS ekibi Inter Miami, yeni stadında bir tribüne Lionel Messi'nin adını vereceğini duyurdu.

"Leo Messi Standı" olarak adlandırılan bu tribün, aktif futbol hayatını sürdüren bir oyuncunun adının stada verilmesi açısından ender görülen örneklerden biri olacak. Inter Miami, 26 bin 700 seyirci kapasiteli yeni stadındaki açılış maçını 4 Nisan'da Austin FC ile oynayacak.

2023 yılında takıma katılan Messi, kısa süre içinde kulüp tarihine adını yazdırdı. Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla 2023'te Lig Kupası, 2024'te Supporters' Shield ve 2025'te MLS şampiyonluğu yaşadı.

8 kez Ballon d'Or kazanan Messi, çıktığı 94 maçta 82 gol atıp 53 asist yaparak kulüp tarihinin hem en golcü hem de en çok asist yapan oyuncusu olmayı başardı.

Efsane futbolcu, bu ayın başında kariyerindeki 900. gole ulaşarak bu başarıya erişen ikinci isim oldu; bu alanda ilk sırada ise Cristiano Ronaldo bulunuyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
