Inter Miami'den Lionel Messi'ye özel tribün

Inter Miami, yeni stadında bir tribüne Lionel Messi'nin adının verileceğini açıkladı.



MLS ekibi Inter Miami, yeni stadında bir tribüne Lionel Messi'nin adını vereceğini duyurdu."Leo Messi Standı" olarak adlandırılan bu tribün, aktif futbol hayatını sürdüren bir oyuncunun adının stada verilmesi açısından ender görülen örneklerden biri olacak. Inter Miami, 26 bin 700 seyirci kapasiteli yeni stadındaki açılış maçını 4 Nisan'da Austin FC ile oynayacak.2023 yılında takıma katılan Messi, kısa süre içinde kulüp tarihine adını yazdırdı. Arjantinli yıldız, Inter Miami formasıyla 2023'te Lig Kupası, 2024'te Supporters' Shield ve 2025'te MLS şampiyonluğu yaşadı.8 kez Ballon d'Or kazanan Messi, çıktığı 94 maçta 82 gol atıp 53 asist yaparak kulüp tarihinin hem en golcü hem de en çok asist yapan oyuncusu olmayı başardı.Efsane futbolcu, bu ayın başında kariyerindeki 900. gole ulaşarak bu başarıya erişen ikinci isim oldu; bu alanda ilk sırada ise Cristiano Ronaldo bulunuyor.