Kadın futbolunda derbi günü: Beşiktaş - Galatasaray Gain

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanacak derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray GAİN'i konuk edecek.



Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak mücadele, saat 13:00'te başlayacak. Hakem Hatem Yarar'ın yöneteceği karşılaşma, Beşiktaş ve Galatasaray'ın YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



22 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, 39 puanla ligin 7. sırasında yer alıyor.



21 maçta 19 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray ise 57 puanla 2'ncilik koltuğunda oturuyor.



Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 5-0 kazanmıştı.







