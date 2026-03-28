27 Mart
Avustralya-Kamerun
1-0
27 Mart
İran-Nijerya
1-2
27 Mart
Liberya-Benin
0-1
27 Mart
Özbekistan-Gabon
3-1
27 Mart
Avusturya-Gana
5-1
27 Mart
Karadağ-Andora
2-0
27 Mart
Ürdün-Kosta Rika
2-2
27 Mart
Suudi Arabistan-Mısır
0-4
27 Mart
Yunanistan-Paraguay
0-1
27 Mart
İsviçre-Almanya
3-4
27 Mart
Hollanda-Norveç
2-1
27 Mart
İspanya-Sırbistan
3-0
27 Mart
Fas-Ekvador
1-1

Kadın futbolunda derbi günü: Beşiktaş - Galatasaray Gain

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray GAİN, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

calendar 28 Mart 2026 02:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanacak derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray GAİN'i konuk edecek.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanacak mücadele, saat 13:00'te başlayacak. Hakem Hatem Yarar'ın yöneteceği karşılaşma, Beşiktaş ve Galatasaray'ın YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

22 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, 39 puanla ligin 7. sırasında yer alıyor.

21 maçta 19 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray ise 57 puanla 2'ncilik koltuğunda oturuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 5-0 kazanmıştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
