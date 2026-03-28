Galatasaray'da hedef iki yerli takviyesi!

Galatasaray, Roma'dan Zeki Çelik ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

calendar 28 Mart 2026 10:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da hedef iki yerli takviyesi!
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, savunma için iki yerli ismi gündemine aldı.

Galatasaray, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve İtalyan ekibiyle henüz yeni sözleşme için anlaşamayan Zeki Çelik'in durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'ın savunma için diğer hedefi ise Alanyaspor'da dikkat çeken bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki Ümit Akdağ. Sarı-kırmızılılar, genç savunma oyuncusunu Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olarak düşünüyor.

Galatasaray, sezon sonunda Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor'un kapısını çalabilir.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Alanyaspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asist ile skora da katkı sağladı.

Roma'da bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini ile takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
