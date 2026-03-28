Galatasaray'da hedef iki yerli takviyesi!

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, savunma için iki yerli ismi gündemine aldı.
Galatasaray, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve İtalyan ekibiyle henüz yeni sözleşme için anlaşamayan Zeki Çelik'in durumunu yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın savunma için diğer hedefi ise Alanyaspor'da dikkat çeken bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki Ümit Akdağ. Sarı-kırmızılılar, genç savunma oyuncusunu Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olarak düşünüyor.
Galatasaray, sezon sonunda Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor'un kapısını çalabilir.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Alanyaspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asist ile skora da katkı sağladı.
Roma'da bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini ile takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
