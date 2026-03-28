Beşiktaş'a İtalya'dan 2 stoper adayı!

Beşiktaş, ara transfer döneminde öncelikli hedefi olan Emmanuel Agbadou'yu yaklaşık 1.5 aylık zorlu pazarlıkların sonucunda kadrosuna dahil etmişti.
Savunmasını iyice sağlamlaştırmak isteyen siyah-beyazlıların, Agbadou'nun yanına takviye yapmayı planladığı öğrenildi.
İtalyan medyası ise siyah-beyazlı ekip için Serie A'nın önemli isimlerini vitrine taşıdı.
PAVLOVIC VE NDICKA İDDİASI
Calciomercato, Beşiktaş'ın stoper listesinde Milan'dan 24 yaşındaki Strahinja Pavlovic ve Roma'dan 26 yaşındaki Evan Ndicka'nın yer aldığını ileri sürdü.
Yaz döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ve Milan'da bu sezon 30 maçta görev alan Pavlovic'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.
Agbadou'nun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte görev yaptığı Ndicka'nın piyasa değeri de Pavlovic'le aynı.
YÜKSEK MALİYETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Sözleşmeleri 2028'e kadar devam eden iki oyuncunun yüksek maliyetli olması dikkat çekiyor.
Milan kariyerinde 65 maça çıkan Pavlovic, stoperde görev yapmasına rağmen takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
26 yaşındaki Evan Ndicka ise bu sezon 35 maçta şans buldu ve 5 gol attı.
Beşiktaş'ın gelecek sezon stoper tandemine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Savunmasını iyice sağlamlaştırmak isteyen siyah-beyazlıların, Agbadou'nun yanına takviye yapmayı planladığı öğrenildi.
İtalyan medyası ise siyah-beyazlı ekip için Serie A'nın önemli isimlerini vitrine taşıdı.
PAVLOVIC VE NDICKA İDDİASI
Calciomercato, Beşiktaş'ın stoper listesinde Milan'dan 24 yaşındaki Strahinja Pavlovic ve Roma'dan 26 yaşındaki Evan Ndicka'nın yer aldığını ileri sürdü.
Yaz döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ve Milan'da bu sezon 30 maçta görev alan Pavlovic'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.
Agbadou'nun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte görev yaptığı Ndicka'nın piyasa değeri de Pavlovic'le aynı.
YÜKSEK MALİYETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Sözleşmeleri 2028'e kadar devam eden iki oyuncunun yüksek maliyetli olması dikkat çekiyor.
Milan kariyerinde 65 maça çıkan Pavlovic, stoperde görev yapmasına rağmen takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
26 yaşındaki Evan Ndicka ise bu sezon 35 maçta şans buldu ve 5 gol attı.
Beşiktaş'ın gelecek sezon stoper tandemine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.