28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Beşiktaş'a İtalya'dan 2 stoper adayı!

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun yanına stoper transferi için İtalya'dan iki isimi gündemine aldı. Milan forması giyen Strahinja Pavlovic ve Roma'da forma giyen Evan Ndicka'nın stoper listesinde yer aldığı öne sürüldü.

calendar 28 Mart 2026 09:38 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, ara transfer döneminde öncelikli hedefi olan Emmanuel Agbadou'yu yaklaşık 1.5 aylık zorlu pazarlıkların sonucunda kadrosuna dahil etmişti.

Savunmasını iyice sağlamlaştırmak isteyen siyah-beyazlıların, Agbadou'nun yanına takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

İtalyan medyası ise siyah-beyazlı ekip için Serie A'nın önemli isimlerini vitrine taşıdı.

PAVLOVIC VE NDICKA İDDİASI

Calciomercato, Beşiktaş'ın stoper listesinde Milan'dan 24 yaşındaki Strahinja Pavlovic ve Roma'dan 26 yaşındaki Evan Ndicka'nın yer aldığını ileri sürdü.

Yaz döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ve Milan'da bu sezon 30 maçta görev alan Pavlovic'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.

Agbadou'nun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda birlikte görev yaptığı Ndicka'nın piyasa değeri de Pavlovic'le aynı.

YÜKSEK MALİYETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sözleşmeleri 2028'e kadar devam eden iki oyuncunun yüksek maliyetli olması dikkat çekiyor.

Milan kariyerinde 65 maça çıkan Pavlovic, stoperde görev yapmasına rağmen takımına 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

26 yaşındaki Evan Ndicka ise bu sezon 35 maçta şans buldu ve 5 gol attı.

Beşiktaş'ın gelecek sezon stoper tandemine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
