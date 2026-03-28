Fenerbahçe kabuk değiştirmeye hazırlanıyor

Sarı-lacivertli kulüpte gelecek sezonun kadro planlaması netleşmeye başladı.



Teknik heyetin sunduğu rapor doğrultusunda, beklentilerin uzağında kalan ve yüksek maliyetli tam 11 oyuncuyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.



Bu operasyonla birlikte hem maaş bütçesinde yer açılması hem de kadronun gençleştirilmesi hedefleniyor.





KADRO TEMİZLİĞİ YAPILACAK



Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda daha dinamik bir kadro kurmak amacıyla geniş kapsamlı bir gönderilecekler listesi oluşturdu.



Listenin başında, sezon boyunca istikrarsız performans sergileyen yabancı oyuncular ve sözleşmesi sona erecek olan isimler yer alıyor.



Domenico Tedesco'nun sistemine uyum sağlayamayan isimlerle vedalaşarak, transfer bütçesi için ciddi bir kaynak oluşturulması planlanıyor.





Bu doğrultuda Kadıköy ekibi; Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ognjen Mimovic, Rodrigo Becao ve İrfan Can Eğribayat'la ilişiği kesecek.





YABANCI KONTEJANINDA YER AÇILACAK





Özellikle yabancı kuralı ve yeni transferlere yer açma zorunluluğu, bu ayrılıkların ana nedenini oluşturuyor. Takımda düşünülmeyen isimlerin menajerlerine "kulüp bulun" talimatı iletilirken, bazı oyuncularla da karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması bekleniyor.



Bu hamleyle birlikte kulübün üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve Avrupa kupaları için daha dengeli bir kadro derinliği oluşturulması amaçlanıyor.



