28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe kabuk değiştirmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi köklü bir değişim kapıda. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda operasyon için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, geniş bir temizlik harekatına hazırlanıyor.

calendar 28 Mart 2026 10:33
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Sarı-lacivertli kulüpte gelecek sezonun kadro planlaması netleşmeye başladı.

Teknik heyetin sunduğu rapor doğrultusunda, beklentilerin uzağında kalan ve yüksek maliyetli tam 11 oyuncuyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Bu operasyonla birlikte hem maaş bütçesinde yer açılması hem de kadronun gençleştirilmesi hedefleniyor.

KADRO TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda daha dinamik bir kadro kurmak amacıyla geniş kapsamlı bir gönderilecekler listesi oluşturdu.

Listenin başında, sezon boyunca istikrarsız performans sergileyen yabancı oyuncular ve sözleşmesi sona erecek olan isimler yer alıyor.

Domenico Tedesco'nun sistemine uyum sağlayamayan isimlerle vedalaşarak, transfer bütçesi için ciddi bir kaynak oluşturulması planlanıyor.


Bu doğrultuda Kadıköy ekibi; Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ognjen Mimovic, Rodrigo Becao ve İrfan Can Eğribayat'la ilişiği kesecek.

YABANCI KONTEJANINDA YER AÇILACAK

Özellikle yabancı kuralı ve yeni transferlere yer açma zorunluluğu, bu ayrılıkların ana nedenini oluşturuyor. Takımda düşünülmeyen isimlerin menajerlerine "kulüp bulun" talimatı iletilirken, bazı oyuncularla da karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması bekleniyor.

Bu hamleyle birlikte kulübün üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve Avrupa kupaları için daha dengeli bir kadro derinliği oluşturulması amaçlanıyor. 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
