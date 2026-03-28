28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

A Milli Takım'ın rakibi Kosova'nın en önemli maçı!

Romanya'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off finaline kalan A Millilerimiz, Kosova ile karşılaşacak. Kader maçına çıkacağımız rakibimizde tanıdık isimler bulunuyor...

calendar 28 Mart 2026 12:01
Haber: Sözcü
A Milli Takım'ın rakibi Kosova'nın en önemli maçı!
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Ay-yıldızlılar, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı 1-0 geçerek final mücadelesine hak kazandı. Finaldeki rakibimiz ise Slovakya'yı 4-3'lük müthiş mücadele sonucunda eleyen Kosova oldu.

18 YILLIK TARİHLERİNİN EN ÖNEMLİ MAÇI

2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova, 18 yıllık ülke tarihinin en önemli futbol karşılaşmasına A Millilerimiz karşısında çıkacak. İlk resmi galibiyetini 7 Eylül 2014'te hazırlık maçında Umman'ı 1-0 yenerek alan Kosova; henüz Avrupa Kupası veya Dünya Kupası turnuvalarında finallere katılım sağlayamadı.

3 FUTBOLCULARI SÜPER LİG'DEN

Kader maçına çıkacağımız Kosova'nın 3 futbolcusu, Süper Lig'den tanıdık isimler... Stoperleri Fidan Aliti ve sağ kanatları Florent Hadergjonaj, Alanyaspor formaları giyiyor. Ancak iki isim de 4-3'lük Slovakya galibiyetinde ilk 11'de başlamadı. Hadergjonaj, karşılaşmanın sonlarında oyuna dahil oldu.

Süper Lig'de oynayan bir diğer Kosovalı ise Milot Rashica. Daha önce Galatasaray forması giyen ve şu anda aktif olarak Beşiktaş'ta oynayan hücumcu, ülkenin önemli futbolcuları arasında yer alıyor. Ancak o da Slovakya ile oynadıkları son maçta süre almadı.

As kalecileri Arijanet Muric bir dönem Adana Demir forması giyerken; yedeği Visar Bekaj da geçmişte Hatayspor'da oynadı.

EN GOLCÜLERİ DE TANIDIK

Kosova Milli Takımı'nde aktif oynayan ve ülke tarihinin en golcü oyuncusu ise yine tanıdık bir isim... Daha önce ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rize ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, 32 golle Kosova tarihinin en golcü futbolcusu. Aynı zamanda Kosova'nın kilit isimlerinden olan Muriqi, şu anda İspanya La Liga'da Mallorca forması giyiyor.

Öte yandan takımın en değerlileri arasında yer alan Juventus futbolcu Edon Zhegrova da yakın zamanda Şampiyonlar Ligi son 16 play-off'unda Galatasaray'a karşı uzatmalarda kaçırdığı golle gündeme gelmişti.

EN DEĞERLİLERİ ASSLANİ

Transfermarkt verilerine göre Kosova'da en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu ise Fisnik Asllani. Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki santrfor, 30 milyon euroluk piyasa bedeliyle ülkenin en değerli futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Asllani, yakın zamanda Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
