A Milli Takım'ın rakibi Kosova'nın en önemli maçı!

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Ay-yıldızlılar, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı 1-0 geçerek final mücadelesine hak kazandı. Finaldeki rakibimiz ise Slovakya'yı 4-3'lük müthiş mücadele sonucunda eleyen Kosova oldu.



18 YILLIK TARİHLERİNİN EN ÖNEMLİ MAÇI



2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova, 18 yıllık ülke tarihinin en önemli futbol karşılaşmasına A Millilerimiz karşısında çıkacak. İlk resmi galibiyetini 7 Eylül 2014'te hazırlık maçında Umman'ı 1-0 yenerek alan Kosova; henüz Avrupa Kupası veya Dünya Kupası turnuvalarında finallere katılım sağlayamadı.



3 FUTBOLCULARI SÜPER LİG'DEN



Kader maçına çıkacağımız Kosova'nın 3 futbolcusu, Süper Lig'den tanıdık isimler... Stoperleri Fidan Aliti ve sağ kanatları Florent Hadergjonaj, Alanyaspor formaları giyiyor. Ancak iki isim de 4-3'lük Slovakya galibiyetinde ilk 11'de başlamadı. Hadergjonaj, karşılaşmanın sonlarında oyuna dahil oldu.



Süper Lig'de oynayan bir diğer Kosovalı ise Milot Rashica. Daha önce Galatasaray forması giyen ve şu anda aktif olarak Beşiktaş'ta oynayan hücumcu, ülkenin önemli futbolcuları arasında yer alıyor. Ancak o da Slovakya ile oynadıkları son maçta süre almadı.



As kalecileri Arijanet Muric bir dönem Adana Demir forması giyerken; yedeği Visar Bekaj da geçmişte Hatayspor'da oynadı.



EN GOLCÜLERİ DE TANIDIK



Kosova Milli Takımı'nde aktif oynayan ve ülke tarihinin en golcü oyuncusu ise yine tanıdık bir isim... Daha önce ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rize ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, 32 golle Kosova tarihinin en golcü futbolcusu. Aynı zamanda Kosova'nın kilit isimlerinden olan Muriqi, şu anda İspanya La Liga'da Mallorca forması giyiyor.



Öte yandan takımın en değerlileri arasında yer alan Juventus futbolcu Edon Zhegrova da yakın zamanda Şampiyonlar Ligi son 16 play-off'unda Galatasaray'a karşı uzatmalarda kaçırdığı golle gündeme gelmişti.



EN DEĞERLİLERİ ASSLANİ



Transfermarkt verilerine göre Kosova'da en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu ise Fisnik Asllani. Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki santrfor, 30 milyon euroluk piyasa bedeliyle ülkenin en değerli futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Asllani, yakın zamanda Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.



