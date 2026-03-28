28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe'de 100 Milyon Euroluk Transfer Planı

Seçim belirsizliğine rağmen çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer dönemi için yaklaşık 100 milyon Euro'luk bütçe hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde yönetimin bireysel katkı sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

28 Mart 2026 12:38
Fenerbahçe'de seçim sürecine dair belirsizlik devam etse de yönetim, yeni sezon planlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte en önemli gündem maddesi ise transfer bütçesi.

Göreve devam etmek istediğine dair mesajlar veren Sadettin Saran'ın, iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, hem ligde hem de Avrupa'da başarı yakalayabilecek güçlü bir ekip oluşturmak.

YAZ İÇİN BÜTÇE GEREKİYOR

Devre arasında gerçekleştirilen transferler için yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturulmuş, bazı oyuncular için ise gelecek sezonun gelirleri de kullanılmıştı. Bu nedenle yaz transfer döneminde de en az bu seviyede bir bütçeye ihtiyaç duyuluyor.

Takımda özellikle sol bek, stoper ve golcü transferi öncelikli olarak görülüyor. Bu bölgelere yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroya ek güç katacak başka transferlerin de gündemde olduğu belirtiliyor. Ayrıca takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerinin doldurulması da planlar arasında yer alıyor.

YÖNETİMDEN FEDAKARLIK MESAJI

Sportif başarının kulüp gelirleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bu sezon şampiyonluk gelmemesi halinde gelecek yıl için daha fazla finansal kaynağa ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

Bu doğrultuda yönetimin hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı, bireysel katkılar sunacağı belirtiliyor. Bunun yanında sponsor gelirleri ve oyuncu satışlarından elde edilecek kazançlarla bütçenin desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca kulüp, ek finansal kaynak yaratmak için farklı projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
