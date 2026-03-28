Fenerbahçe'de 100 Milyon Euroluk Transfer Planı

Fenerbahçe'de seçim sürecine dair belirsizlik devam etse de yönetim, yeni sezon planlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte en önemli gündem maddesi ise transfer bütçesi.





Göreve devam etmek istediğine dair mesajlar veren Sadettin Saran'ın, iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, hem ligde hem de Avrupa'da başarı yakalayabilecek güçlü bir ekip oluşturmak.





YAZ İÇİN BÜTÇE GEREKİYOR





Devre arasında gerçekleştirilen transferler için yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturulmuş, bazı oyuncular için ise gelecek sezonun gelirleri de kullanılmıştı. Bu nedenle yaz transfer döneminde de en az bu seviyede bir bütçeye ihtiyaç duyuluyor.





Takımda özellikle sol bek, stoper ve golcü transferi öncelikli olarak görülüyor. Bu bölgelere yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroya ek güç katacak başka transferlerin de gündemde olduğu belirtiliyor. Ayrıca takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların yerlerinin doldurulması da planlar arasında yer alıyor.





YÖNETİMDEN FEDAKARLIK MESAJI





Sportif başarının kulüp gelirleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bu sezon şampiyonluk gelmemesi halinde gelecek yıl için daha fazla finansal kaynağa ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.





Bu doğrultuda yönetimin hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı, bireysel katkılar sunacağı belirtiliyor. Bunun yanında sponsor gelirleri ve oyuncu satışlarından elde edilecek kazançlarla bütçenin desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca kulüp, ek finansal kaynak yaratmak için farklı projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.



