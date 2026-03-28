Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü kararı

Dünya Kupası yolunda Romanya virajını aşan ve Kosova ile final oynayacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri tartışılmıştı. İtalyan teknik adamın, Kosova maçı için kadro üzerinde oynamalar yapacağı öğrenildi.



Ligde çok formda olan ama Romanya maçında kalan Orkun Kökçü'nün ilk 11 olarak düşünüldüğü belirtildi. Orkun'un 11'e gelmesiyle, orta saha kurgusunun İsmail-Hakan ve Orkun'dan oluşacağı belirtildi.



ARDA KANADA GEÇİYOR



Montella'nın Romanya karşısında orta sahada oynattığı Arda Güler'i Kosova karşında sağ öne çekeceği öğrenildi. Romanya maçında sağ kanatta iyi bir görüntü sergilemeyen Barış Alper Yılmaz'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine en uçta sahaya sürüleceği belirtildi.



Ayyıldızlı ekibin teknik patronunun, iyileşen Zeki Çelik'e de salı günü 11'de yer vereceği, Merih Demiral'ın ise yetişmesinin zor olduğu bildirildi.



