28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü kararı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçında kadroda değişiklik yapmayı planlıyor. Montella, Romanya maçında yedek kalan Orkun Kökçü'ye Kosova deplasmanında 11'de forma verecek.

calendar 28 Mart 2026 11:48
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü kararı
Dünya Kupası yolunda Romanya virajını aşan ve Kosova ile final oynayacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri tartışılmıştı. İtalyan teknik adamın, Kosova maçı için kadro üzerinde oynamalar yapacağı öğrenildi.

Ligde çok formda olan ama Romanya maçında kalan Orkun Kökçü'nün ilk 11 olarak düşünüldüğü belirtildi. Orkun'un 11'e gelmesiyle, orta saha kurgusunun İsmail-Hakan ve Orkun'dan oluşacağı belirtildi.

ARDA KANADA GEÇİYOR

Montella'nın Romanya karşısında orta sahada oynattığı Arda Güler'i Kosova karşında sağ öne çekeceği öğrenildi. Romanya maçında sağ kanatta iyi bir görüntü sergilemeyen Barış Alper Yılmaz'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine en uçta sahaya sürüleceği belirtildi.

Ayyıldızlı ekibin teknik patronunun, iyileşen Zeki Çelik'e de salı günü 11'de yer vereceği, Merih Demiral'ın ise yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
