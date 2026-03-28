28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

A Milli Takım'da Montella zirvede!

Vincenzo Montella, A Milli Takım'da son 26 yılda 10 farklı dönemde görev yapan 8 teknik adam arasında 2.13 puan ortalamasıyla tek başına zirvede yer aldı.

28 Mart 2026 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde emin adımlarla Dünya Kupası'na yürüyor.

Eylül 2023'te koltuğa oturan İtalyan çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar'ı Avrupa Şampiyonası'na götürüp çeyrek final oynatırken tarihte ilk kez Uluslar A Ligi'ne çıkardı. Şimdi de 24 senelik Dünya Kupası hasretini bitirme yolundaki ilk aşamada Romanya'yı devirirken, finalde Kosova engeli aşılırsa bir hayali daha gerçeğe dönüştürecek.

ZİRVEDE YER ALDI

Önüne geleni yenen Montella, resmi maçlar dikkate alındığında, Milli Takım'da 2000'den bu yana görev yapan teknik adamlar içerisinde en başarılı isim oldu. 51 yaşındaki hoca, 10 farklı dönemde görev yapan 8 teknik adam içerisinde maç başı 2.13 puan ortalamayla zirvede yer alarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Montella, Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Avrupa 3.'sü apoletine sahip Fatih Terim'in iki dönemi (1.79/1.81) ile Dünya Kupası 3.'lüğü bulunan Şenol Güneş'i iki farklı zamanda (1.60/2.05) geride bırakmayı başardı.

YÜZDE 55'LİK ORAN

Türkiye ile Kosova'nın, Dünya Kupası'nda boy gösterme olasılıkları belli oldu. Veri sitesi Football Meets Data, A Milli Takımımız'ın ABD-Meksika- Kanada ortaklığındaki organizasyona katılma oranına yüzde 55 verdi. Tarihinde ilk kez dev turnuvayı isteyen Kosova'ya ise yüzde 45 şans tanındı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
