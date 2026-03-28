28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Tebaa Onar, Crossfit'te başarılarını sürdürüyor

Dövüş sporlarının "madalya avcısı" Tebaa Onar, crossfit branşında da başarıya doymuyor

calendar 28 Mart 2026 13:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mersin'de yaşayan ve farklı branşlardaki dövüş sporlarında çok sayıda madalya kazanan eski milli sporcu Tebaa Onar, kendi isteğiyle geçtiği crossfit branşında başarılarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında spora başlayan ve süreç içerisinde kick boks, muaythai, wushu gibi branşlarda ter döken ve ay yıldızlı formayı giyen 35 yaşındaki Tebaa, çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldı.

Başta Türkiye olmak üzere Malezya, Gürcistan, Rusya, Slovenya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya'da düzenlenen organizasyonlarda çeşitli branşlarda çok sayıda şampiyonlukları ve dereceleri bulunan Tebaa, dövüş sporları alanındaki mücadelesini kendi isteğiyle sonlandırdı.

Tebaa Onar, yaklaşık 6 yıl önce güce dayalı spor olan crossfit branşına yöneldi.

Spora yatkınlığı sayesinde Tebaa, crossfit branşında da yurt içi ve yurt dışında hem bireysel hem de takım olarak katıldığı yarışmalarda çok sayıda başarı elde etti.

Son olarak 8 Mart'ta Türkiye'de ilk defa kadınlara özel düzenlenen "Wonder Women's Cup Crossfit Yarışması"nda üçüncü olan Tebaa, başarılarıyla hem hemcinslerine örnek olmak hem de daha iyi başarılar elde etmek için mücadelesini sürdürüyor.

"Kadının yapamayacağı bir şey yok yeter ki istesin"

Tebaa Onar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Dövüş sporlarında elde edecek daha fazla ödül kalmadığı için crossfit branşına başladığını anlatan Tebaa, kariyer basamaklarına bu alanda devam ettiğini belirtti.

Tebaa, şu an hedefinin kendisiyle olduğunu sınırlarını zorlayarak crossfit branşında mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

Zor bir sporla uğraştığını ancak başarı elde ettikçe mutlu olduğunu vurgulayan Tebaa, şunları kaydetti:

"Kadınlar ne hedef koyarlarsa yapıyorlar, en azından yapmaya çalışıyorlar, savaşıyorlar. Kadın her yerde, her şeyde, her sektörde... Kadınların hedefi varsa o hedef doğrultusunda hep ilerliyor, son damlaya kadar elinden ne geliyorsa yapıyor. Kadının yapamayacağı bir şey yok, yeter ki istesin. Herkes bu sporu yapabilir, hiç kimse korkmasın yeter ki harekete geçsinler."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
