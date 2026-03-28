28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-04'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Galatasaray maçı sonu oldu: Juan Cabal!

Juventus, sezon sonunda 25 yaşındaki sol bek Juan Cabal ile yollarını ayırmayı planlıyor. İtalyan medyası, ayrılık kararında Galatasaray maçının etkili olduğunu duyurdu.

28 Mart 2026 16:02
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus, sezon sonunda sol bek Juan Cabal ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

İtalyan medyası, Juventus'ta sezon sonunda ayrılacak oyuncuları yazdı ve bu futbolcular arasında Juan Cabal da yer aldı.

Cabal ile ayrılık kararı alınmasında 25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın etkili olduğu yazıldı.

Calciomercato'da yer alan haberde, Cabal'ın teknik direktör Luciano Spalletti'yi ikna edemediği belirtildi ve, "Juan Cabal'dan bahsetmeye gerek bile yok. Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray karşısında sergilediği felaket performansından bu yana sahaya adım atmadı; oyuna girdikten sonra kırmızı kart görmüştü." ifadeleri yer aldı.

Juventus'ta bu sezon 19 maçta süre bulan Juan Cabal, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY'DAN SONRA FORMA YOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İstanbul'da oynanan son 16 play-off maçında ikinci yarının başında oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, 67. dakikada kırmızı kart görmüştü.

Juan Cabal, Galatasaray'a karşı 17 Şubat'ta oynanan maçtan bu yana forma şansı bulamadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.