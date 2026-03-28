Galatasaray maçı sonu oldu: Juan Cabal!

İtalyan medyası, Juventus'ta sezon sonunda ayrılacak oyuncuları yazdı ve bu futbolcular arasında Juan Cabal da yer aldı.



Cabal ile ayrılık kararı alınmasında 25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın etkili olduğu yazıldı.



Calciomercato'da yer alan haberde, Cabal'ın teknik direktör Luciano Spalletti'yi ikna edemediği belirtildi ve, "Juan Cabal'dan bahsetmeye gerek bile yok. Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray karşısında sergilediği felaket performansından bu yana sahaya adım atmadı; oyuna girdikten sonra kırmızı kart görmüştü." ifadeleri yer aldı.



Juventus'ta bu sezon 19 maçta süre bulan Juan Cabal, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



GALATASARAY'DAN SONRA FORMA YOK!



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İstanbul'da oynanan son 16 play-off maçında ikinci yarının başında oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, 67. dakikada kırmızı kart görmüştü.



Juan Cabal, Galatasaray'a karşı 17 Şubat'ta oynanan maçtan bu yana forma şansı bulamadı.



