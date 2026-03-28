28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-05'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Karşıyaka ile Eskişehirspor final gibi maçta karşılaşacak!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'u garantileyen Karşıyaka, 29 Mart Pazar günü sezonun final niteliğindeki maçında ikincilik yarışındaki rakibi Eskişehirspor'u konuk edecek.

28 Mart 2026 15:13
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'u garantileyen Karşıyaka 29 Mart Pazar günü normal sezonun finali gibi mücadelede ikincilik için çekiştiği Eskişehirspor'u ağırlayacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 59 puanla üçüncü sıradaki Karşıyaka üst üste 6 galibiyet aldı. Eskişehirspor ise yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle Kaf-Kaf'ın 4 puan üzerinde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu mücadeleyi kazanan takım bitime 3 maç kala grup ikinciliği ve Play-Off'ta saha avantajı için büyük fırsat yakalayacak.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Eskişehirspor 3-0 kazanırken, Karşıyaka bu maçta ilk yenilgisini almıştı.

İki farklı branşta iç sahada önemli müsabakalara çıkacak Karşıyaka'nın futboldaki Eskişehirspor randevusu ile Basketbol Süper Ligi'ndeki Mersin Spor mücadelesinin saatleri kesişecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
