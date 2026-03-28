Karşıyaka ile Eskişehirspor final gibi maçta karşılaşacak!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'u garantileyen Karşıyaka 29 Mart Pazar günü normal sezonun finali gibi mücadelede ikincilik için çekiştiği Eskişehirspor'u ağırlayacak.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Grupta 59 puanla üçüncü sıradaki Karşıyaka üst üste 6 galibiyet aldı. Eskişehirspor ise yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle Kaf-Kaf'ın 4 puan üzerinde 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Bu mücadeleyi kazanan takım bitime 3 maç kala grup ikinciliği ve Play-Off'ta saha avantajı için büyük fırsat yakalayacak.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Eskişehirspor 3-0 kazanırken, Karşıyaka bu maçta ilk yenilgisini almıştı.



İki farklı branşta iç sahada önemli müsabakalara çıkacak Karşıyaka'nın futboldaki Eskişehirspor randevusu ile Basketbol Süper Ligi'ndeki Mersin Spor mücadelesinin saatleri kesişecek.



