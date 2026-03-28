Fenerbahçe arsaVev, Amed'i kendi sahasında mağlup etti

Kadınlar Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Amed karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Fnerbahçe 3-0 kazandı.



Fenerbahçe'nin gollerini: Andre Staskova, Regina Otu ve Busem Şeker'den geldi.



Son golü atan Busem, 75. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte 23 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik sonucu 65 puan toplayan Fenerbahçe arsaVev, namağlup ligin zirvesinde yer alıyor.



Rakip fileleri 101 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 5 gol gördü.



Amed ise 42 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe arsaVev ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

