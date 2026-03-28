28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-08'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe arsaVev, Amed'i kendi sahasında mağlup etti

Kadınlar Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe arsaVev, Amed'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

calendar 28 Mart 2026 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 14:57
Kadınlar Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Amed karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Fnerbahçe 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini: Andre Staskova, Regina Otu ve Busem Şeker'den geldi.

Son golü atan Busem, 75. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 23 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik sonucu 65 puan toplayan Fenerbahçe arsaVev, namağlup ligin zirvesinde yer alıyor.

Rakip fileleri 101 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

Amed ise 42 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe arsaVev ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
