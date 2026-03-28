Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Karanlık ve tutkulu bir aşk hikayesini, geçmişin gölgeleriyle harmanlayan dizinin 4. bölüm finalinde yaşanan şok edici gelişmeler nefesleri kesti. İlk doz heyecanı bir solukta bitiren dijital platform izleyicileri, şimdi gözünü yeni haftaya çevirdi. Peki, Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm ne zaman ekrana gelecek?

Kısa ve net cevap: Bize Bir Şey Olmaz dizisinin merakla beklenen 5. bölümü, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Disney Plus platformunda izleyiciyle buluşacak. Disney Plus'ın haftalık yayın stratejisine göre, dizinin kalan bölümleri her Çarşamba günü kütüphaneye eklenecek. İlk 4 bölümle hikayenin temelini atan ve karakterlerin sırlarını ortaya döken yapım, 5. bölümle birlikte asıl çatışmaların ve intikam planlarının fitilini ateşlemeye hazırlanıyor. Peki, yayın gününe damga vuran o meşhur "gala iptali" olayının perde arkasında ne var?

Dizinin yayına girdiği hafta magazin kulislerine bomba gibi düşen bir diğer haber ise dizinin görkemli galasının son anda iptal edilmesi oldu. "Bize Bir Şey Olmaz" için 25 Mart haftasında yapılması planlanan bu özel kutlama, başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in yeni dizi projesi "Delikanlı" ile yaşanan takvim çakışması nedeniyle rafa kaldırıldı. Bu sürpriz gelişme, sosyal medyada ve hayran grupları arasında geniş yankı uyandırdı.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosu Pınar Bulut tarafından kaleme alınan dizi, birbirine gece ile gündüz kadar zıt olan iki karakterin çarpıcı aşkını anlatıyor.

Lal (Miray Daner): Düzenli bir hayata sahip olan, ancak bir gecede dünyası altüst olan başarılı bir yayınevi editörü.

Aktan (Mert Ramazan Demir): Karizmatik, karanlık sırları olan ve hızlı yaşayan bir mekan işletmecisi.

Barış (Yılmaz Bayraktar): Hikayenin merkezindeki kilit isimlerden biri olan ve Lal'in eski nişanlısı olarak geçmişin hesaplaşmalarını getiren karakter.

Lal ve Aktan'ın bir eğlence gecesinde başlayan tanışmaları, zamanla çevrelerindeki herkesin karşı çıkacağı yıkıcı bir fırtınaya dönüşüyor.