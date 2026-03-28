Haber Tarihi: 28 Mart 2026 15:29 -
Güncelleme Tarihi:
28 Mart 2026 15:29
Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'i başrollerde buluşturan, tutku dolu hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturan Disney Plus'ın yeni favori dizisi "Bize Bir Şey Olmaz", izleyicilerden tam not aldı! 25 Mart 2026 Çarşamba günü ilk dört bölümüyle platformda fırtına gibi esen dizinin hayranları, Lal ve Aktan'ın hikayesinde neler olacağını öğrenmek için şimdiden arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Özellikle yayın haftası patlak veren "gala krizi" dedikodularıyla daha da dikkat çeken yapımın devamı sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bize Bir Şey Olmaz yeni bölüm hangi gün? İşte Disney Plus yayın takvimi ve tüm detaylar…
Karanlık ve tutkulu bir aşk hikayesini, geçmişin gölgeleriyle harmanlayan dizinin 4. bölüm finalinde yaşanan şok edici gelişmeler nefesleri kesti. İlk doz heyecanı bir solukta bitiren dijital platform izleyicileri, şimdi gözünü yeni haftaya çevirdi. Peki, Bize Bir Şey Olmaz 5. bölüm ne zaman ekrana gelecek?
BİZE BİR ŞEY OLMAZ 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?Kısa ve net cevap: Bize Bir Şey Olmaz dizisinin merakla beklenen 5. bölümü, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Disney Plus platformunda izleyiciyle buluşacak. Disney Plus'ın haftalık yayın stratejisine göre, dizinin kalan bölümleri her Çarşamba günü kütüphaneye eklenecek. İlk 4 bölümle hikayenin temelini atan ve karakterlerin sırlarını ortaya döken yapım, 5. bölümle birlikte asıl çatışmaların ve intikam planlarının fitilini ateşlemeye hazırlanıyor. Peki, yayın gününe damga vuran o meşhur "gala iptali" olayının perde arkasında ne var?DİZİNİN GALASI NEDEN İPTAL EDİLDİ? MERT RAMAZAN DEMİR KRİZİ!Dizinin yayına girdiği hafta magazin kulislerine bomba gibi düşen bir diğer haber ise dizinin görkemli galasının son anda iptal edilmesi oldu. "Bize Bir Şey Olmaz" için 25 Mart haftasında yapılması planlanan bu özel kutlama, başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in yeni dizi projesi "Delikanlı" ile yaşanan takvim çakışması nedeniyle rafa kaldırıldı. Bu sürpriz gelişme, sosyal medyada ve hayran grupları arasında geniş yankı uyandırdı.BİZE BİR ŞEY OLMAZ DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARIYönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosu Pınar Bulut tarafından kaleme alınan dizi, birbirine gece ile gündüz kadar zıt olan iki karakterin çarpıcı aşkını anlatıyor.Lal (Miray Daner): Düzenli bir hayata sahip olan, ancak bir gecede dünyası altüst olan başarılı bir yayınevi editörü.Aktan (Mert Ramazan Demir): Karizmatik, karanlık sırları olan ve hızlı yaşayan bir mekan işletmecisi.Barış (Yılmaz Bayraktar): Hikayenin merkezindeki kilit isimlerden biri olan ve Lal'in eski nişanlısı olarak geçmişin hesaplaşmalarını getiren karakter.Lal ve Aktan'ın bir eğlence gecesinde başlayan tanışmaları, zamanla çevrelerindeki herkesin karşı çıkacağı yıkıcı bir fırtınaya dönüşüyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.