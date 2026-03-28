Haymana Spor'da Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi mutluluğu!

Haymana Spor Kulübü Başkanı Evren Öz, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yılların emek ve inancı sonucu yükseldiklerini söyledi.



Evren Öz, yaptığı açıklamada, 2023-24 sezonunda 3. ligdeyken yola 'Hedef Süper Lig' sloganıyla başladıklarını ve bunu başardıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.



Başarının arkasındaki en önemli unsurun takım ruhu olduğunu aktaran Öz, "Hedefimiz Süper Lig'di ve bunu başardık. Bu başarı sadece bir yükselme değil, yıllardır verilen emeğin, inancın ve sabrın karşılığıdır. Sahada birbirine inanan, disiplinli, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım oluşturduk. Her bir oyuncunun, teknik heyetin, yönetimin birbirini aile gibi gördüğü bir yapı kurduk." ifadelerini kullandı.



Takımı deplasmanlarda da yalnız bırakmayan ailelere teşekkür eden Öz, "Her sezon başında teknik ekibimizle birlikte bulunduğumuz ligin dinamiklerine göre planlama yaptık. Seyir zevki yüksek bir futbol ortaya koymaya özen gösterdik ve bunu başardığımıza inanıyorum. Yerel yetenekleri keşfetmek ve onları profesyonel seviyeye taşımak önceliğimizdir. Altyapımızda çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 50 kız çocuğumuza eğitim veriyoruz. Amacımız sadece futbolcu değil, karakterli bireyler yetiştirmek." diye konuştu.



"AMACIMIZ SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK"



Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Öz, üst sıralarda yer almak için mücadele edeceklerini dile getirdi.



Haymana'nın tarihsel önemine dikkati çeken Evren Öz, ilçenin Sakarya Meydan Muharebesi ile özdeşleştiğini hatırlatarak "Haymana, Kurtuluş Savaşı'nın kaderinin belirlendiği 'son kale' olarak bilinir. Aynı zamanda önemli bir termal şehirdir. Şimdi de Türk kadın futbolunun önemli merkezlerinden biri olmaya adaydır." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı kaptanı Elvin Balcı'nın kulüplerinin sporcusu olduğu bilgisini veren başkan Öz, "Bizlerde daha nice Elvin'ler yetiştirip kadın futboluna hizmet etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



Kadınlar 1. Ligi play-off üçüncülük maçında Gaziantep Safir'i 4-2 mağlup eden Hayman Spor, Kayseri Kadın FK ve Bakırköy Kadın FK'nin ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne bu sezon yükselen üçüncü ve son takım oldu.



