28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-190'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı

28 Mart 2026 16:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Burdur'da Salda Duatlonu Türkiye Kupası ilk gün yarışları yurt içi ve yurt dışından 466 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Salda Duatlonu Türkiye Kupası Burdur Valiliği himayesinde, Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla dikkati çeken Salda Gölü'nün çevresinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, eşsiz doğa manzarası eşliğinde koşu ve bisiklet parkurlarında mücadele etti.

Organizasyonun ilk etabında yarışan elit erkekler kategorisinde birinci Ivan Shevchenko, ikinci Umut Pınarcı, üçüncü Burakhan Öztaş oldu.

Elit kadınlar kategorisinde, Dilara Kara birinci ve Zehra Erdoğan ikinciliği elde etti.

Genç erkekler kategorisinde Zakhar Tsivkovskyi birinci, Dorukalp Azizoğlu ikinci, Mertcan Koşar, yarışı üçüncü bitirdi.

Genç kadınlarda, birinciliği Mariia Ivashchenko, ikinciliği Lieia Bezlepkina, üçüncülüğü Beren Urhan kazandı.

Paradualton kategorilerinde ise Tahir Erdemir ve Yusuf Efe Gündüz birinci olurken, Can Adal Yıldız ve Umut Gençler ikincilikle yarışmayı tamamladı.

Dereceye giren sporculara Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyelerince ödülleri verildi.

Bilgihan, gazetecilere, Salda'nın Dünya Jeolojik Miraslarından en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Salda'nın bilim ve spor için önemli bir yer olduğunu belirten Bilgihan, "27 Nisan'da da bilim meraklılarını Salda'ya bekliyoruz. Haziran ayında ise astrobiyolojik etkinlik günlerinde bütün bilim tutkunlarını, doğaseverleri ve Salda meraklılarını bekliyoruz." dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Çendik ise Salda'nın doğasının triatlon ve duatlon yarışları için çok uygun olduğunu kaydetti.

Duatlonda paraduatlon kategorisinde birinci olan Tahir Erdemir, 2028 Los Angeles olimpiyatlarına hazırlandığı anlatarak organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

Organizasyon yarınki yarışlarla sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.