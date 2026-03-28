28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-190'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Rodri'den Real Madrid iddialarına sert tepki!

Manchester City forması giyen İspanyol yıldız Rodri, Real Madrid hakkında yaptığı açıklamalar sonrası röportajının çarpıtıldığını savunarak İspanyol medyasına sert tepki gösterdi.

calendar 28 Mart 2026 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Manchester City forması giyen Rodri, Real Madrid hakkında yaptığı açıklamalar sonrası röportajının çarpıtıldığını savunarak İspanyol medyasına tepki gösterdi.

Altın Top ödülünün sahibi olan Rodri, Mundo Deportivo'ya, İspanya'nın Sırbistan'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu. Deneyimli futbolcu, Real Madrid'e olası transferine dair sözlerinin medyada nasıl yansıtıldığına değindi.

"SADECE İSTEDİKLERİNİ KESİYORLAR"

Sözlerinin arkasında durduğunu belirtirten İspanyol yıldız, "Madrid'den bahsettiğim röportaj mı? Artık buna alıştım. Eğer elli dakikalık bir röportajdan sadece istediklerini kesiyorlarsa, söyleyecek pek bir şeyim yok." dedi.

MEDYANIN SUNUMUNA ELEŞTİRİ

İspanyol yıldızın, röportajın Real Madrid ve olası bir transfer üzerine yoğunlaştırılarak verilmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi. Rodri'nin, açıklamalarının seçici şekilde sunulmasından dolayı rahatsız olduğu aktarıldı.

RODRI NE DEMİŞTİ?

Rodri: "Atletico Madrid'de oynamış olmam, Real Madrid'de oynamama engel değil. Doğrudan olmasa da sonunda bu yolu izleyen başka oyuncular da var. Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz." 

Soru: "İspanya'da, La Liga'da, Madrid'de tekrar oynamak ister misin?"

Rodri: "Evet, elbette."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
