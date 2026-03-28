Karşıyaka filede erken havlu attı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka, Alanya'da organize edilen Play-Off yarı final etabında ilk 2 maçını kaybederek son müsabakasına çıkmadan elendi.



Play-Off ilk maçında Çanakkale Belediyespor'a 3-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci randevusunda PTT'ye 3-1 kaybederek havlu attı.



Karşıyaka'nın bugün Sakarya Voleybol ile oynayacağı son maçı öncesi finale yükselme şansı kalmadı. İzmir temsilcisi 2011-12 sezonundan bu yana 8'inci kez katıldığı Play-Off'lardan yine eli boş dönerek Sultanlar Ligi hedefini bir kez daha kaçırdı.