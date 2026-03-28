28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Filip Krastev'den milli takımda 2 gol!

Göztepe'nin Bulgar futbolcusu Filip Krastev, milli takımında 2 gol attı.

28 Mart 2026 13:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de milli maç nedeniyle verilen aranın ardından önce deplasmanda Gençlerbirliği, sonrasında erteleme maçında evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev milli takımında golleri sıraladı.

Ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelip 6 maçta forma giyen ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu Bulgaristan Milli Takımı'nın Solomon Adaları ile oynadığı özel maçta 2 gol attı.

Bulgaristan maçı 10-2 kazanırken, Krastev sahaya ilk 11'de çıktı. Oyuncu 39'uncu dakikada skoru 3-1'e getiren golü kaydederken, 44'te de Bulgaristan'ın 4'üncü golüne imza attı. Krastev 64'üncü dakikada ise oyundan alındı.

Göztepe ara dönemde Beninli 10 numarası Junior Olaitan'ı 5+1 milyon euro'ya Beşiktaş'a sattı. İzmir ekibi, Olaitan'ın yerini ise teknik direktör Stanimir Stoilov'un Levski Sofya takımından öğrencisi olan Krastev'le doldurmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
