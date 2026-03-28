Fenerbahçe'nin genç transferi Diouf ülkesine döndü

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve imza için İstanbul'a getirdiği Amara Diouf ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin büyük umut bağladığı 17 yaşındaki Senegalli oyuncu, ameliyatın ardından ülkesine geri döndü.





Genç futbolcu, İstanbul'da çapraz bağ revizyon ameliyatı geçirdi. Kulüp, tedavi sürecini yakından takip ederken operasyonun ardından oyuncunun Senegal'e döndüğü öğrenildi.





Transfer sürecinin ise şu aşamada askıya alındığı ifade ediliyor.



Diouf'un yetiştiği kulüp olan Generation Foot'a geri döndüğü belirtilirken, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamen iptal edilmediği vurgulanıyor.





Öte yandan genç yıldızın 18 yaşına girdikten sonra profesyonel sözleşme imzalama hakkına sahip olacağı ve bu nedenle transfer sürecinin bu tarihe göre şekilleneceği kaydediliyor.





Afrika futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Amara Diouf, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekerken, "Sadio Mane'nin veliahtı" olarak değerlendiriliyor.



