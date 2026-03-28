28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe'nin genç transferi Diouf ülkesine döndü

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği Amara Diouf, İstanbul'da ameliyat olduktan sonra Senegal'e döndü. Genç oyuncunun transfer süreci ise şimdilik askıya alındı.

28 Mart 2026 12:55
Fenerbahçe'nin genç transferi Diouf ülkesine döndü
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve imza için İstanbul'a getirdiği Amara Diouf ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin büyük umut bağladığı 17 yaşındaki Senegalli oyuncu, ameliyatın ardından ülkesine geri döndü.

Genç futbolcu, İstanbul'da çapraz bağ revizyon ameliyatı geçirdi. Kulüp, tedavi sürecini yakından takip ederken operasyonun ardından oyuncunun Senegal'e döndüğü öğrenildi.

Transfer sürecinin ise şu aşamada askıya alındığı ifade ediliyor.

Diouf'un yetiştiği kulüp olan Generation Foot'a geri döndüğü belirtilirken, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamen iptal edilmediği vurgulanıyor.

Öte yandan genç yıldızın 18 yaşına girdikten sonra profesyonel sözleşme imzalama hakkına sahip olacağı ve bu nedenle transfer sürecinin bu tarihe göre şekilleneceği kaydediliyor.

Afrika futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Amara Diouf, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekerken, "Sadio Mane'nin veliahtı" olarak değerlendiriliyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
