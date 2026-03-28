28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Japonya'da pole Kimi Antonelli'nin oldu!

Japonya'da pole pozisyonunun sahibi Andrea Kimi Antonelli oldu.

calendar 28 Mart 2026 10:13 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 10:26
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

Japonya Grand Prix'si pazar günü TSİ 08.00'de start verilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
