Brezilya'da Sara'ya tam not

Brezilya - Fransa maçında 84. dakikada oyuna giren ancak 2-1'lik mağlubiyeti önleyemeyen Galatasaraylı Gabriel Sara, geçer not aldı.
Brezilyalılar, Sara'ya sosyal medyada destek mesajları ile pozitif etki ederken Brezilya'nın hocası Ancelotti ise "Bence ilk kez sahaya çıkan yeni oyuncuların gelişimi çok iyi ve olumluydu. Gabriel Sara rolünü iyi oynadı" dedi.
Brezilya, bir sonraki hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Sara'nın, bu maçta da süre alması bekleniyor.
