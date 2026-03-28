Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 2026 FB-BJK derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan bu dev derbi, her iki takım için de "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Yıldızlar topluluğu iki ekibin sahaya süreceği kadrolar ve maçın hakemi merakla beklenirken, planlarını derbi saatine göre yapmak isteyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, heyecan fırtınasına sahne olacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tam olarak ne zaman?

Kısa ve net cevap: Süper Lig 28. hafta resmi programına göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacaktır. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan dev mücadelenin başlama saati ise 20.00 olarak belirlenmiştir.

Kadıköy'ün eşsiz atmosferinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan dev derbide, her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmeyi hedefliyor. Peki, FB - BJK derbisi hangi kanaldan, şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan bu derbi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. 5 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı ve naklen (şifreli olarak) yayınlanacak. Maçın şifresiz yayını bulunmamaktadır.

Kadıköy'deki bu tarihi maçta tribündeki yerini almak isteyen taraftarlar için biletler kademeli olarak Passolig üzerinden satışa sunuluyor. Satış takvimi şu şekilde işliyor:

27 Mart 2026 Cuma (Saat 12.00): Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler

28 Mart 2026 Cumartesi (Saat 10.00): Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri

29 Mart 2026 Pazar (Saat 10.00): Genel Satış