Haber Tarihi: 28 Mart 2026 13:31 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 13:31

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 2026 FB-BJK derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek olan o dev randevuya çevrildi! Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Tribünlerdeki binlerce taraftar ve ekran başındaki milyonlarca futbolsever, bu muhteşem futbol şöleni için arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? 2026 FB - BJK derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan bu dev derbi, her iki takım için de "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Yıldızlar topluluğu iki ekibin sahaya süreceği kadrolar ve maçın hakemi merakla beklenirken, planlarını derbi saatine göre yapmak isteyen taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, heyecan fırtınasına sahne olacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tam olarak ne zaman?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kısa ve net cevap: Süper Lig 28. hafta resmi programına göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacaktır. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan dev mücadelenin başlama saati ise 20.00 olarak belirlenmiştir.

Kadıköy'ün eşsiz atmosferinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan dev derbide, her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmeyi hedefliyor. Peki, FB - BJK derbisi hangi kanaldan, şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan bu derbi, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. 5 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı ve naklen (şifreli olarak) yayınlanacak. Maçın şifresiz yayını bulunmamaktadır.

DERBİ BİLET SATIŞ TARİHLERİ NEDİR?
Kadıköy'deki bu tarihi maçta tribündeki yerini almak isteyen taraftarlar için biletler kademeli olarak Passolig üzerinden satışa sunuluyor. Satış takvimi şu şekilde işliyor:

27 Mart 2026 Cuma (Saat 12.00): Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler

28 Mart 2026 Cumartesi (Saat 10.00): Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri

29 Mart 2026 Pazar (Saat 10.00): Genel Satış

Diğer Haberler

Livakovic: 'Zor bir dönemden geçtim' Fenerbahçe Livakovic: "Zor bir dönemden geçtim"
Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max açıkladı Gündem Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max açıkladı
Romelu Lukaku'dan veda kararı Napoli Romelu Lukaku'dan veda kararı
Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Gündem Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Filip Krastev'den milli takımda 2 gol! Göztepe Filip Krastev'den milli takımda 2 gol!
Kosova maçının biletleri satışa çıktı Milli Takım Kosova maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'dan Gustavo Hamer hamlesi! Trabzonspor Trabzonspor'dan Gustavo Hamer hamlesi!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 2026 FB-BJK derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 2026 FB-BJK derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
Okul ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak 2026? Gündem Okul ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak 2026?
1
Galatasaray'da hedef iki yerli takviyesi!
2
Sergio Ramos'un transferde ilk hedefi Fenerbahçe'nin yıldızı!
3
Fenerbahçe kabuk değiştirmeye hazırlanıyor
4
Fenerbahçe eski aşkı için tekrar devrede
5
Tedesco onaylı strataji; Gurbetçi gençler
6
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
7
Fenerbahçe'ye 40 Milyon Euro'luk golcü

