Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? HBO Max açıkladı

Film serisinde Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint ile özdeşleşen karakterleri yeni jenerasyona kimlerin taşıyacağı aylardır en büyük tartışma konusuydu. Cast (oyuncu) seçimlerinin tamamlanması ve İngiltere'deki Leavesden Stüdyoları'nda motor denmesiyle birlikte heyecan zirveye ulaştı. Planlarını bu dev bütçeli yapıma göre yapan dizi tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeni Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kısa ve net cevap: HBO'nun merakla beklenen yeni Harry Potter dizisinin ilk sezonu, 25 Aralık 2026 (Noel döneminde) tarihinde resmen izleyiciyle buluşacaktır. Daha önceleri HBO CEO'su Casey Bloys tarafından 2027 yılı işaret edilse de, prodüksiyonun hızlanması ve Mart 2026'da yayınlanan son resmi fragmanlarla birlikte dizinin bu yılın son haftasında ekranlarda olacağı kesinleşti. Dizi, "Felsefe Taşı" (The Philosopher's Stone) kitabının olaylarını anlatarak serüvene en başından, birinci sınıftan start verecek. Peki, bu büyülü macera hangi platformda yayınlanacak ve kaç yıl sürecek?

Yeni nesil Harry Potter dizisi, Warner Bros. Discovery'nin global dijital yayın platformu olan Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden tüm dünyayla aynı anda yayınlanacak.

Projenin en can alıcı noktası ise süresi! Yetkililerin açıklamalarına göre dizi tam 10 yıla yayılan devasa bir proje olacak. J.K. Rowling'in 7 kitabının her biri, filmlerdeki süre kısıtlamalarına takılmadan, en ince ayrıntılarına kadar bütün bir sezona (veya daha fazlasına) yayılarak çok daha derinlemesine işlenecek. Kitap okurlarının en sevdiği detaylar artık kesilmeden ekrana yansıyacak. Peki, efsaneleşen karakterleri bu kez kimler canlandıracak? Yeni Harry, Ron ve Hermione kim oldu?

İngiltere'de 9-11 yaş arası çocuk oyuncular için açılan devasa yetenek avı nihayet sonuçlandı ve yeni "Altın Üçlü" ile birlikte Hogwarts'ın efsanevi öğretmen kadrosu da gün yüzüne çıktı. İşte 2026 Harry Potter dizisinin kesinleşen dev oyuncu kadrosu:

Harry Potter: Dominic McLaughlin

Hermione Granger: Arabella Stanton

Ron Weasley: Alastair Stout

Albus Dumbledore: John Lithgow (Altı Emmy ve iki Tony ödüllü efsanevi aktör)

Severus Snape: Paapa Essiedu

Minerva McGonagall: Janet McTeer

Rubeus Hagrid: Nick Frost

Draco Malfoy: Lox Pratt

Lucius Malfoy: Johnny Flynn

Yeni kadro, hikayenin orijinalliğine tam sadık kalarak, canlandırdıkları karakterlerle birlikte 10 yıl boyunca ekranda büyüyecek. Hogwarts Ekspresi 2026'nın sonunda kalkıyor; biletlerinizi şimdiden hazırlayın!