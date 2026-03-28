28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
2-188'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'nun yeni takımı belli oldu. İspanyol çalıştırıcı, yeni takımına milli yıldız Arda Güler'i de götürecek.

calendar 28 Mart 2026 17:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sezon İngiltere Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un geleceği belirsizliğini koruyor. 

İngiliz basınında, Slot'un takımdan gönderileceği ve yerine Xabi Alonso'nun geçeceği yazıldı.

ALONSO LIVERPOOL'UN BAŞINA GEÇİYOR

El Nacional'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Xabi Alonso, Liverpool ile anlaşmaya varmak üzere.

Alonso ile İngiliz devi arasında yapılacak anlaşma, bununla sınırlı kalmayacak. 44 yaşındaki teknik direktörün iki transferle birlikte gelmesi bekleniyor.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool, Real Madrid'den Xabi Alonso'nun eski öğrencisi Arda Güler'i listesine aldı.

PUBILL'İ DE İSTİYOR

Öte yandan Xabi Alonso, Atletico Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Marc Pubill'i de beğeniyor ve kadrosunda görmek istiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.