LeBron James ve oğlu Bronny James, NBA tarihine geçti

👏🧿LeBron James'in Bronny'e asisti, bir babanın oğluna yaptığı ilk asist olarak NBA'de tarihe geçti.pic.twitter.com/GCCYS63fPO



— Sporx (@sporx) March 28, 2026

NBA'de Los Angeles Lakers'ta forma giyen LeBron James ve oğlu Bronny James, Brooklyn Nets karşısında tarihe geçti.İkinci çeyrekte LeBron'un pasını alan Bronny, boş üçlüğü sayıya çevirerek NBA tarihindeki ilk baba-oğul asistini kaydetti.Sezon boyunca sınırlı süre alan Bronny James, bu maçta tarihi bir ana imza attı; G-League'de South Bay Lakers formasıyla ise 9,8 sayı, 4,7 asist ve 3,8 ribaund ortalamalarıyla daha fazla rol oynuyor.