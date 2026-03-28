28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
0-03'
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkarigücü, Antalya'yı farklı geçti

Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkarigücü, sahasında ağırladığı 1207 Antalyaspor'u 7-1 mağlup etti.

calendar 28 Mart 2026 15:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 7-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekipte Elizabeth Owusuaa, 3, 10 ve 20. dakikalarında attığı gollerle takımını öne geçirdi.

Baskısını sürdüren Hakkarigücü'nde Elizabeth Oppong, 35. dakikada takımının 4. golünü attı.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Hakkari temsilcisi, etkili oyununu sürdürdü ve 52. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle farkı 5'e çıkardı.

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında tekrar sahneye çıkan Owusuaa, 58. dakikada kendisinin 5, takımının 6. gölünü attı.

Konuk ekip 1207 Antalyaspor'un tek gölü de 61. dakikada Naima Lamari'den geldi.

Maçın 90. dakikasında penaltı kazanan Hakkarigücü, 16 yaşındaki Çimen Erdin'in penaltıyı gole çevirmesiyle mücadeleyi 7-1 kazandı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.