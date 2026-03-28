Fenerbahçe'de Milan Skriniar tehlikesi

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Skriniar'ın, savunmadaki istikrarlı oyunu ilgi çekiyor.



Suudi Arabistan ekiplerinin, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçtiği iddia edildi.



Fenerbahçe yönetiminin ise takımın önemli bir parçası haline gelen Skriniar'ı kolay kolay bırakmak istemediği ifade ediliyor.



2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR





Milan Skriniar, sezon başında Paris Saint-Germain'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.



PERFORMANSI





Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Skriniar, bu sezon forma giydiği maçlarda performansıyla öne çıktı. Savunmadaki katkısının yanı sıra 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.









