28 Mart
Blackpool-Burton Albion
18:00
28 Mart
Wycombe Wanderers-Port Vale
18:00
28 Mart
Stockport County-AFC Wimbledon
18:00
28 Mart
Reading-Wigan Athletic
18:00
28 Mart
Exeter City-Leyton Orient
18:00
28 Mart
AD Ceuta FC-Cadiz
16:00
28 Mart
Real Valladolid-Burgos CF
18:15
28 Mart
Granada-SD Huesca
18:15
28 Mart
Malaga-Leganes
20:30
28 Mart
Sporting Gijon-Deportivo La Coruna
23:00

Fenerbahçe'de Milan Skriniar tehlikesi

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi.

calendar 28 Mart 2026 12:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Skriniar'ın, savunmadaki istikrarlı oyunu ilgi çekiyor.

Suudi Arabistan ekiplerinin, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe yönetiminin ise takımın önemli bir parçası haline gelen Skriniar'ı kolay kolay bırakmak istemediği ifade ediliyor.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Milan Skriniar, sezon başında Paris Saint-Germain'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Skriniar, bu sezon forma giydiği maçlarda performansıyla öne çıktı. Savunmadaki katkısının yanı sıra 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
