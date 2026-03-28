Galatasaray'da kritik takvim!

Galatasaray, milli aranın ardından kritik bir takvime girecek.
Sarı-kırmızılılar, milli ara dönüşü 4 Nisan'da Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray, 8 Nisan'da ise erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak..
Ligde 12 Nisan'da sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak Galatasaray, 18 Nisan'da ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
DERBİ HAFTASI
22 Nisan'da bu kez kupada Gençlerbirliği'ni ağırlayacak sarı-kırmızılar, 26 Nisan'da sahasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.
